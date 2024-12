Addio torneo chiuso: chi si qualifica alla Unify League

La nuova “Superlega” prende forma. Oggi infatti A22 ha svelato quello che sarà il format del torneo, nel giorno in cui la società ha inviato una lettera a FIFA e UEFA per chiedere il riconoscimento ufficiale delle nuove competizioni, che prenderanno il nome di Unify League. Ma chi si potrà qualificare a queste competizioni? Abbandonato il torneo chiuso all’americana, A22 ha rivisto il format per quanto riguarda i criteri di qualificazione (qui invece i dettagli sul format del torneo).

Chi si qualifica Unify League, i criteri

I club di tutte le 55 Federazioni Nazionali UEFA possono accedere alla Unify League attraverso uno dei seguenti tre percorsi:

Vittoria di una competizione della Unify League nella stagione precedente.

Qualificazione diretta dal campionato domestico.

Qualificazione tramite il processo di play-off pertinente.



I campioni delle leghe Star e Gold guadagneranno un posto nella Star League della stagione successiva, mentre i campioni delle leghe Blue e Union guadagneranno rispettivamente un posto nella Gold League e nella Blue League della stagione successiva.

Tutti i club partecipanti ai principali campionati nazionali delle 55 Federazioni Nazionali UEFA all’inizio della stagione possono ottenere l’accesso diretto alle leghe Star, Gold, Blue o Union o ai play-off di qualificazione, in base ai risultati ottenuti nei rispettivi campionati nazionali nella stagione precedente. I posti di qualificazione diretta e di accesso ai play-off per ciascuna competizione della Unify League saranno assegnati in base a un coefficiente di competizione europea (“Ranking per Paese”), una classifica trasparente e oggettiva basata sulle prestazioni dei club di ciascuna federazione nelle competizioni europee.

Chi si qualifica Unify League, i posti disponibili

La composizione delle diverse competizioni maschili sarà la seguente:

Chi si qualifica Unify League, i posti per Paese

I posti di accesso diretto saranno assegnati come segue:

Il numero di club provenienti da ciascuna Federazione Nazionale UEFA che accederanno alla fase a gironi di ciascuna competizione è riportato nelle tabelle seguenti:

Scenario migliore per ogni Paese: questa tabella mostra il numero di club per ciascuna federazione che si qualificherebbero a ogni competizione se ogni club della stessa federazione vincesse tutte le proprie partite di qualificazione nei play-off.