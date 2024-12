Il ministro Urso: «Nel 2025 oltre un miliardo alla filiera dell'automotive»

Al ministero delle Imprese e del Made in Italy si sta tenendo in questo momento un tavolo per un confronto diretto fra il Governo e Stellantis per trovare una soluzione congiunta alle difficoltà riscontrate dalla holding dell’automotive in questo ultimo periodo, andando a rispecchiare un momento molto difficile per il settore dell’auto italiana e non solo.

«Il settore auto è in una fase di profondi cambiamenti – ha dichiarato il ministro Adolfo Urso in apertura dei lavori –, per questo il governo, in un contesto di bilancio difficile, ha compiuto uno sforzo significativo, mettendo a disposizione del comparto e della filiera oltre 1 miliardo di euro nel 2025 per supportare le imprese nella transizione in corso con gli strumenti di politica industriale».

Nella giornata di ieri John Elkann, presidente di Stellantis e CEO della holding Exor, ha incontrato all’Eliseo Emmanuel Macron per illustrare il piano relativo alla Francia e rassicurarlo sul fatto che nessuno perderà il posto di lavoro. Secondo le indiscrezioni, una prospettiva simile sarà al centro delle discussioni odierne con il Governo italiano.