Calvo: «Le società sono vere e proprie aziende. Il calcio si metta in discussione»

Nel corso della nona edizione dell’evento SIOS24 Winter, uno degli eventi più importanti in Italia dedicati all’innovazione e che si sta svolgendo a Milano nella giornata di oggi, è intervenuto sul palco, fra gli altri, anche Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus.

Durante il suo intervento Calvo ha parlato dell’innovazione applicata al mondo dello sport, in particolare al calcio: «Non ci si pensa, ma le società sono aziende vere e proprie», ha commentato il dirigente bianconero durante uno dei panel andati in scena in mattinata.

«Noi abbiamo oltre 250 dipendenti – ha continuato il Managing Director Revenue della società bianconera –, una struttura con ruoli definiti e un fatturato da mezzo miliardo l’anno. Il calcio è un mondo molto autoreferenziale, però dobbiamo metterci più in discussione».