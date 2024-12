Chelsea, Mudryk positivo a un controllo antidoping: rischia una lunga squalifica

L’attaccante ucraino del Chelsea Mykhailo Mudryk rischia una lunga squalifica per doping. Il giocator è stato trovato positivo ad un testa antidoping nell’ottobre di quest’anno, dove è stata rilevata una sostanza vietata nel campione “A” delle urine.

Il risultato dell’apertura del campione “B” sarebbe invece ancora sconosciuto. Novità in tal senso sono attese per i prossimi giorni. Dopodiché diventerà chiaro se l’ala della nazionale ucraina e del Chelsea sarà squalificata.

Il calciatore ucraino, arrivato al Chelsea quasi due anni fa 70 milioni di euro più altri 30 di bonus (record per il calcio ucraino), potrebbe trovarsi ad affrontare una lunga squalifica se tutto dovesse essere confermato. Nel frattempo, anche il Chelsea ha confermato la notizia con una nota ufficiale.

«Il Chelsea Football Club può confermare che la Football Association ha recentemente contattato il nostro giocatore Mykhailo Mudryk in merito a un risultato anomalo rilevato in un test delle urine di routine», si legge in un comunicato.

«Sia il Club che Mykhailo supportano pienamente il programma di test della FA e tutti i nostri giocatori, incluso Mykhailo, vengono regolarmente sottoposti a controlli. Mykhailo ha categoricamente confermato di non aver mai fatto uso consapevolmente di sostanze vietate. Sia Mykhailo che il Club collaboreranno ora con le autorità competenti per determinare cosa abbia causato il risultato anomalo. Il Club non rilascerà ulteriori commenti in merito», ha concluso la società.