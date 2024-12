Ufficiale, Bedin è il nuovo presidente della Lega Serie B

Paolo Bedin è il nuovo presidente della Lega Serie B. L’ex direttore generale della Lega Pro (nonché direttore generale della stessa Serie B dal 2010 al 2018, durante l’era Abodi) è stato infatti eletto con 15 voti a favore nella terza votazione durante l’assemblea odierna dei club, rispetto ai 5 voti per l’ultimo rivale rimasto, il manager Vittorio Veltroni.

Il presidente uscente della Lega Serie B Mauro Balata aveva ritirato la sua candidatura per la rielezione, dopo le prime due votazioni nel corso dell’assemblea elettiva. In particolare, nella prima Bedin aveva ottenuto 8 voti contro i 5 di Balata e i 5 dell’altro candidato Vittorio Veltroni (con due schede nulle). Nella seconda, Bedin era salito a 11 preferenze, con 4 voti ciascuno per Balata e Veltroni e una scheda nulla.