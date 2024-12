Abodi: «A partire da Milano-Cortina i premi gli atleti saranno detassati»

Milano-Cortina 2026 si avvicina a grandi passi e mentre si procede con la costruzione, o la ristrutturazione, delle tanto dibattute opere infrastrutturali, iniziano ad arrivare ulteriori dettagli sui premi spettanti agli atleti italiani in occasione delle prossime Olimpiadi invernali. A renderli noti è lo stesso ministro per lo Sport, Andrea Abodi.

«I premi per le vittorie azzurre saranno detassati a cominciare da Milano-Cortina, questo tipo di successi non devono avere prelievi di carattere fiscale», ha annunciato il ministro durante un evento a Roma.

«Il rammarico è per averlo pensato dopo Parigi e non prima, con il Parlamento porteremo una soluzione che renda valore e merito a questi successi. Autonomia dello Sport? Sarà sempre garantita. Cercheremo poi di migliorare il rapporto tra sport e scuola, lo dobbiamo a tutti. Ragioniamo per il bene comune. Con Giovanni Malagò ci sono state delle incomprensioni, ma lo spirito di amicizia ci consentirà di dare dei segnali per il senso della nostra missione e del nostro dovere», ha concluso il ministro Abodi.