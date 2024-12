Torna la Coppa Italia: le sfide degli ottavi in diretta su Mediaset

In attesa che Lazio-Inter chiuda la 16esima giornata di Serie A, oggi è giornata di vigilia per il primo dei tre giorni di Coppa Italia che vedrà questa settimana la seconda parte degli ottavi di finale, andando a completare il quadro dei quarti della coppa nazionale.

Questa settimana sono quattro le sfide in programma, che saranno tutte in diretta in esclusiva e in chiaro fra Canale 5 e Italia 1, con Mediaset che ha acquisito i diritti televisivi fino al 2027, comprendendo anche le Final Four di Supercoppa Italiana. Inoltre, tutte le sfide sono visibili anche in streaming tramite Mediaset Infinity e il sito ufficiale di SportMediaset.

Da martedì 17 a giovedì 19 dicembre torna la competizione nazionale con gli ultimi quattro ottavi di finale. A margine di ogni giornata, ecco lo studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro e Graziano Cesari. Chi vince strappa il pass per i quarti di finale, dove si sono già qualificate Bologna, Milan, Empoli e Lazio. Di seguito, il dettaglio del programma degli ultimi quattro ottavi: