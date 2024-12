Ufficiale, la Supercoppa UEFA 2025 sarà al Bluenergy Stadium di Udine

Torna il grande calcio europeo a Udine: il Comitato Esecutivo dell’UEFA, riunitosi lunedì 16 dicembre, ha individuato il Bluenergy Stadium come sede della Supercoppa Europea 2025, che il prossimo 13 agosto vedrà di fronte le vincitrici di Champions League ed Europa League. Uno dei trofei più prestigiosi del calcio europeo, che verrà conteso per la prima volta in Italia in una data storica per Udine e per il suo stadio.

La scelta del Bluenergy Stadium come sede della Supercoppa è solo l’ultimo riconoscimento in ordine di tempo del livello delle strutture dell’impianto bianconero e della reputazione di cui gode presso le istituzioni calcistiche italiane ed europee. Dopo la ristrutturazione, infatti, il Bluenergy Stadium ha ospitato in quattro occasioni la Nazionale italiana – l’ultima nell’ottobre di quest’anno – oltre ad essere stato la sede della finale dell’Europeo Under 21 del 2019. A favorire la scelta dell’impianto bianconero da parte della UEFA anche i diversi progetti di sostenibilità avviati da Udinese Calcio – come il parco solare che verrà presto inaugurato al Bluenergy Stadium – che vanno nella direzione intrapresa dalla UEFA con l’obiettivo di passare ad un’economia circolare all’interno del calcio europeo.

Si tratta dell’evento sportivo più importante mai ospitato al Bluenergy Stadium ed in generale in Regione, una partita che porterà due tra le migliori squadre d’Europa nello stadio dei bianconeri e punterà i riflettori di tutto il mondo su Udine e sul Friuli-Venezia Giulia. Un risultato possibile grazie all’impegno continuo di Udinese Calcio, che ottenendo l’organizzazione di questo evento si fa ancora una volta ambasciatrice del suo territorio in Italia e nel mondo – come già fa portando sulle sue maglie il marchio “Io sono Friuli-Venezia Giulia” – promuovendolo e portando ricadute positive per tutta la Regione.

“Dopo la finale dell’Europeo Under 21 del 2019 e quattro importanti sfide della Nazionale, il Bluenergy Stadium e l’Udinese Calcio avranno l’orgoglio e l’onore di ospitare una sfida che vorrei definire epica. – dichiara il Direttore Generale Franco Collavino – Importante non solo per lo sport, ma per la città di Udine e per il Friuli Venezia Giulia tutto, per il ruolo e il valore dello sport in questa regione. Nel rimarcare il massimo impegno che metteremo nell’organizzazione dell’evento, voglio sottolineare come il progetto Udinese, ancora una volta, si confermi vincente per attrarre eventi e valorizzare tutto il territorio. Ringraziamo per la fiducia FIGC e UEFA e siamo sicuri che la ripagheremo ospitando al meglio la Supercoppa nello scenario di uno degli stadi più all’avanguardia in Europa”.