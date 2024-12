Lazio, Gualtieri: «Da Lotito un bel progetto per il Flaminio. Ora lo studieremo»

Venerdì mattina, Claudio Lotito ha presento al Comune di Roma due studi di pre-fattibilità per il progetto di ristrutturazione dello stadio Flaminio. Presenti all’incontro il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore allo sport, Alessandro Onorato.

In merito alla documentazione presentata dal presidente della Lazio, che conterebbe più di 200 pagine, il primo cittadino della Capitale ha commentato al sito de Il Messaggero: «Ha lo stesso spirito di quello della Roma a Pietralata. Non si tratta solo di uno stadio, ma punta alla rigenerazione e alla manutenzione di un’opera di architettura oggi in degrado all’interno di una riqualificazione dell’intero quadrante Flaminio».

«È un bel progetto, ci è piaciuto – ha aggiunto il sindaco Gualtieri – ora si entrerà nel tecnico e tutti gli uffici faranno il lavoro con scrupolo in uno spirito positivo di dialogo. C’è stato illustrato uno studio di pre-fattibilità, mostrato cortesemente prima dell’invio ufficiale. Ora c’è stato inviato, ed è allo studio degli uffici».