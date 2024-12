In attesa di Lazio-Inter, è il pareggio del Venezia allo Stadium a brillare su media e social

Anche il Milan , nonostante il pareggio in casa con il Genoa, con 35.900 citazioni si conferma al secondo posto nella classifica social, complici i festeggiamenti in casa rossonera per il 125 anniversario della nascita della società e i numerosi dibattiti aperti sul comportamento della dirigenza. L’ Inter , intanto, con 20.200 menzioni durante la settimana di Champions, sale sul podio riuscendo a spodestare il Napoli , che scende al quarto posto con 18.300 citazioni. La Lazio difende il quinto posto in classifica con 17.600 menzioni nell’ultima settimana.

Juventus e Milan ancora in testa nella classifica social. L’Inter conquista il terzo posto . Nonostante i risultati non soddisfacenti per Juventus , che pareggia in casa con il Venezia , il club bianconero riesce a mantenere la vetta del podio con 40mila menzioni dovute sia alla vittoria di mercoledì in Champions League con il Manchester City, sia allo scontro verbale tra i tifosi e Vlahovic .

MediaScore 16 giornata – Come cambia la classifica social

Le grandi protagoniste di giornata sono però Como e Venezia, che vedono un grande salto in avanti nella posizione in classifica grazie a risultati di prestigio. Il Venezia, grazie al pareggio a Torino con la Juventus, guadagna nove posizioni in classifica e, con 6.400 menzioni, si posiziona al nono posto.

Grande scalata anche quella del Como: la vittoria in casa contro la Roma sembra aver spinto la squadra anche nei social, che avanza di otto posti posizionandosi al dodicesimo posto.

MediaScore – I temi di dibattito tra i tifosi

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Vlahovic: il duro faccia a faccia con la curva

Al termine della gara tra Juventus e Venezia, finita in un pareggio riacciuffato in extremis dai bianconeri, l’attaccante juventino è andato insieme alla squadra di fronte ai tifosi della Curva Sud, raccogliendo però critiche e fischi per la prestazione non convincente. Come ricostruito dai video circolati sui social, Vlahovic ha risposto in modo plateale alle critiche dei supporter, indicando anche alcuni tifosi nello specifico che gli avrebbero rivolto cori insultanti. L’episodio ha avuto una grande eco mediatica sui social, tanto che la Juventus sta esaminando le immagini raccolte dalle telecamere per identificare i tifosi che hanno tenuto comportamenti non idonei. Sui social i tifosi si sono divisi: da un lato chi riconosce solo una parte delle colpe all’attaccante serbo, autore del gol del pareggio allo scadere; dall’altra invece sono molti i bianconeri che criticano il numero 9 per lo scarso apporto offensivo che sta garantendo in questa stagione.

L’incredibile storia di Alessandro Gabrielloni

Al Como dal 2018, passato attraverso tutte le categorie del calcio italiano dalla Serie D alla Serie A, Alessandro Gabrielloni ha coronato il sogno di segnare il primo gol in campionato, beffando la Roma a pochi minuti dalla fine della partita. La storia di Gabrielloni è diventata immediatamente virale sui social, dove i tifosi hanno commentato la storia dell’attaccante celebrandone non solo la fedeltà al Como, ma anche la resilienza che gli ha consentito di adattarsi ad ogni categoria del calcio professionistico fino alla Serie A.

Lazio-Inter: il ricordo di Mihajlovic

193 presenze con i biancocelesti e 43 presenze con l’Inter: Sinisa Mihajlovic è stato un simbolo delle due squadre che stasera scenderanno in campo nel ricordo dell’ex calciatore e allenatore a due anni esatti dalla sua scomparsa. Per celebrare un campione che ha lasciato un segno indelebile in entrambe le squadre, sono stati già numerosi i post di commento e ricordo del centrocampista da parte di tifosi e appassionati. Alla commemorazione si sono uniti sui social anche la Sampdoria e il Bologna, ultime due squadre allenate dal serbo, con i messaggi “Forever Sinisa Mihajlovic” e “Sinisa sempre con noi” condivisi attraverso i propri canali ufficiali.

MediaScore 16 giornata – La classifica media

Il Napoli cede il primo posto ai bianconeri, ma rimane sul podio. Sul podio della classifica media al primo posto i bianconeri con 16.495 menzioni nell’ultima settimana. Juventus e Napoli si scambiano la posizione: se Thiago Motta sale, la squadra di Conte passa invece al terzo posto nella classifica. Tra le due squadre si inserisce il Milan, che rispetto alla settimana precedente guadagna due posizioni grazie alle 15.691 citazioni nella stampa e nel web.

Questo il verdetto della rilevazione sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, arrivati quasi al termine della 16esima giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

Importante avanzamento della Lazio, che si posiziona al quarto posto guadagnando tre posizioni (12.800 citazioni). L’Atalanta rimane quinta con 11.847 menzioni. Cede posizioni invece l’Inter che, con 11.786 menzioni, perde quattro posti rispetto alla settimana precedente posizionandosi al sesto posto.