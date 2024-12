Napoli, infortunio per Buongiorno: i tempi di recupero

Il Napoli è riuscito a ripartire in campionato, dopo la sconfitta in casa contro la Lazio che gli ha fatto perdere il primato in classifica, grazie al 3-1 in rimonta a Udine, ma questa settimana non è iniziata nel migliore dei modi per Antonio Conte.

Infatti, il tecnico partenopeo, dopo aver perso per infortunio Khvicha Kvaratskhelia, nell’allenamento odierno ha visto Alessandro Buongiorno, leader difensivo della squadra, abbandonare anzitempo il campo in seguito a una brutta caduta.

Subito portato a effettuare gli esami in giornata presso il Pineta Grande Hospital, Buongiorno ha riportato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari, come comunicato in una nota ufficiale del club di Aurelio De Laurentiis.

Buongiorno, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe stare ai box non meno di tre settimane salutando così il 2024 da indisponibile. Conte è ora al lavoro, con il proprio staff, per scegliere l’alternativa migliore da schierare al fianco di Amir Rrahmani nelle prossime partite di campionato.