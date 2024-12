Dal Vicenza alla Lega Pro fino alla Serie B: chi è Paolo Bedin, nuovo presidente della Lega cadetta

Si chiude l’era Balata dopo sette anni e per la Serie B si apre l’era Bedin. L’assemblea dei club ha infatti eletto Paolo Bedin come nuovo presidente della Lega cadetta. Il manager vicentino è eletto alla terza votazione dopo che il presidente uscente, Mauro Balata, ha ritirato la propria candidatura dopo le prime due votazioni effettuate dall’assemblea elettiva a Milano. Nella prima Bedin, ex dg della Lega Pro ha ottenuto 8 voti contro i 5 di Balata e dell’altro candidato Vittorio Veltroni. Nella seconda, Bedin è salito a 11 preferenze, con quattro voti ciascuno per Balata e Veltroni. Nell’ultima e decisiva votazione, Bedin ha ottenuto 15 voti a favore rispetto ai 5 a di Veltroni.

Chi è Paolo Bedin, il curriculum del manager

Vicentino, 55 anni, sposato con due figli, laureato in Scienze Politiche con master e corsi di specializzazione in sport management, Bedin vanta una vasta esperienza come dirigente nel settore calcistico, prima come responsabile marketing e commerciale, poi come Direttore Generale di club (Vicenza Calcio negli anni tra l’altro della presidenza di Paolo Scaroni, oggi numero uno del Milan, Venezia Calcio FC, LR Vicenza dopo il passaggio alla famiglia Rosso) e Leghe (Lega Serie B durante la presidenza Abodi e ora Lega Pro).

A livello internazionale è da molti anni rappresentante e membro del Board della European Leagues, l’associazione delle leghe professioniste europee di calcio (in quota delle leghe di 2 e 3 divisione). Inoltre, ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale in B Futura Srl, società di consulenza sulla progettazione di impianti sportivi creata dalla LNPB.

Bedin è inoltre tra i fondatori e Vicepresidente di ASSI, l’Associazione Italiana Dirigenti Sportivi, Membro del comitato scientifico del Master SBS in Sport Management dell’Università Cà Foscari di Venezia e relatore in quasi tutti i corsi italiani di management dello sport (SBS, Bocconi Business School, Sole 24 Ore, Bicocca, MasMaCom). Autore del libro “Il marketing delle società sportive” edito da Calleidos e di numerosi articoli di settore. A livello formativo, oltre alla Laurea in Scienze Politiche, ha frequentato vari corsi e master (Master in Diritto ed Economia dello sport Università di Firenze, corso di specializzazione in progettazione e gestione di impianti sportivi del Politecnico di Milano, Executive Certificate in International Management & Strategy by CIMBA/University of Iowa). Tra le attività extraprofessionali, collaboro con Pangea Vicenza Onlus, dedita ad attività di solidarietà in Africa.

Chi è Paolo Bedin, i ruoli nel calcio