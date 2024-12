Lega Serie A, rinnovata la partnership con Philadelphia: sarà Title Sponsor per i premi agli allenatori

Lega Serie A e Philadelphia, iconico marchio del Gruppo Mondelēz International, annunciano il rinnovo della loro partnership per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026. Dopo il debutto come Official Partner di Lega Serie A nella stagione 2023/2024, Philadelphia consolida la sua presenza nel mondo del calcio.

Philadelphia sarà Title Sponsor dei prestigiosi riconoscimenti “Coach of the Month” e “Coach of the Season”. Le premiazioni, su base mensile e annuale, al miglior allenatore della Serie A Enilive saranno trasmesse in diretta su DAZN/Sky e amplificate da contenuti digitali su tutti i canali ufficiali di Philadelphia e Lega Serie A. La premiazione del “Coach of The Season” vedrà la collaborazione con Fantacalcio, grazie alla quale il miglior Fantallenatore avrà l’onore di premiare sul campo il miglior allenatore della stagione.

Per sottolineare il connubio con i grandi allenatori della Serie A, al momento della firma degli accordi, oltre ai vertici di Mondelēz Italia e di Lega Serie A, ha presenziato anche Fabio Capello, in qualità di “Legendary Coach” di Lega Serie A.

Seguendo i principi condivisi di amicizia e sportività, nel corso delle stagioni sarà individuato l’episodio che più rappresenta i valori del fair play, dentro e fuori dal campo, e sarà premiato con il riconoscimento “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season”. La premiazione si terrà in campo nel corso dell’ultima giornata di campionato.

Nuovo importante elemento della partnership sarà la Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, torneo di calcio Under 14, organizzato in collaborazione con il CSI, che coinvolgerà gli oratori delle città italiane delle squadre di Serie A nelle stagioni 2024/2025 e 2025/2026. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere lo sport giovanile, mettendo in evidenza valori fondamentali come l’amicizia e il gioco di squadra, che sono alla base dell’identità del brand.

Il brand sarà protagonista inoltre della Serie A grazie a un ricco piano di attività:

Visibilità sui LED a bordocampo durante la EA SPORTS FC Supercup e la Finale di Coppa Italia Frecciarossa .

a bordocampo durante la e la . Sponsorizzazione degli highlights di tutte le partite di Serie A Enilive sul canale YouTube di Lega Serie A e sull’app ufficiale, con la dicitura “Presented by Philadelphia”.

«Prosegue e si amplia il nostro percorso con una grande multinazionale come Mondelēz, confermando Philadelphia tra i partner di Lega per le prossime due stagioni – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo –. Questo accordo rispecchia al meglio la strategia trasversale di valorizzazione dei nostri asset e di collaborazione con gli sponsor. Oltre ai riconoscimenti sportivi ai migliori allenatori e quelli legati al fair-play, anche quest’anno si svilupperà una sinergia significativa con Fantacalcio®, creando nuovi momenti di interazione nei quali tutti i Fantallenatori iscritti alla piattaforma potranno essere protagonisti. Nascerà inoltre un nuovo connubio, fondato sui valori di amicizia, crescita e sportività, che vedrà Philadelphia diventare Sponsor del campionato under 14 degli oratori organizzato ormai da 12 stagioni da Lega Serie A e CSI, che assumerà quindi la denominazione di Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out».

«Rinnovare la partnership con Lega Serie A è per noi motivo di grande orgoglio, perché riflette l’impegno di Philadelphia nel sostenere i valori di amicizia, rispetto e condivisione, che il calcio incarna perfettamente, e siamo entusiasti di continuare a promuoverli dentro e fuori dal campo – ha dichiarato Silvia Bagliani, Presidente e Amministratore Delegato di Mondelēz Italia S.r.l. –. Philadelphia è da oltre 50 anni simbolo di qualità e convivialità sulle tavole degli italiani, e questa collaborazione ci consente di rafforzare ulteriormente il legame con i consumatori, accompagnandoli nei momenti di condivisione quotidiana più autentici».