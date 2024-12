Lo stipendio di Roberto Gualtieri: quanto guadagna il sindaco di Roma

Quanto guadagna Gualtieri? Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha fatto registrare un reddito in crescita nel 2023, con un imponibile che supera i 150mila euro (esattamente 151.247 euro). I redditi sono stati pubblicati sul sito del Comune di Roma e mostrano come in un anno quello del primo cittadino sia aumentato di circa 10mila euro rispetto all’anno precedente.

Quanto guadagna Gualtieri? Le cifre degli assessori

Gualtieri – il cui reddito è decisamente inferiore rispetto a quello del collega e sindaco di Milano Giuseppe Sala – non risulta essere comunque il più ricco della sua giunta, ed è superata per esempio dalla vicesindaco e Assessora al Bilancio Silvia Scozzese, che ha dichiarato un reddito complessivo di 223mila euro.

Tra gli altri presenti nella lista, spicca Barbara Funari, che in qualità di Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute ha dichiarato redditi per 102mila euro. Nel complesso, tutti gli altri Assessori hanno dichiarato un reddito annuo intorno ai 97mila euro per la loro attività

Tra questi rientra anche Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo. Il suo nome è apparso a più riprese sui giornali in relazione al progetto della Roma per il nuovo stadio a Pietralata e per quanto riguarda il piano di riqualificazione dello stadio Flaminio che sta portando avanti il patron della Lazio Claudio Lotito, e per il quale è previsto un incontro in Campidoglio proprio nella giornata di domani.