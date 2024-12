Lazio-Inter in chiaro su DAZN, Marotta: «Vogliamo coinvolgere sempre più tifosi»

Dopo Napoli-Lazio, la Serie A si appresta a vivere un altro scontro al vertice in programma per la 16esima giornata. Ancora una volta ci saranno i biancocelesti di Baroni fra i protagonisti visto che lunedì 16 dicembre ospiteranno allo stadio Olimpico di Roma i campioni di Italia in carica dell’Inter.

Per l’occasione, la sfida clou del prossimo turno di Serie A sarà trasmessa in modalità gratuita su DAZN (clicca qui per abbonarti), che dopo il big match tra Milan e Napoli continua così a portare avanti la sua iniziativa (prevista dal contratto siglato la scorsa estate per i diritti televisivi del massimo campionato 2024-2029).

«La trasmissione gratuita su DAZN di Lazio-Inter è un momento da celebrare – ha commentato il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta –. Una sfida tra l’Inter Campione d’Italia in carica che sta facendo molto bene e la Lazio che è in un grande momento di forma. Sarà una bellissima partita per di più tra due squadre che si contendono i primi posti in campionato».

«Noi tutti, club, calciatori, chi trasmette le partite, abbiamo un obiettivo comune: avvicinare e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. Lazio-Inter eccezionalmente in chiaro va in questa direzione. Giocando fuori casa, per far sentire la vicinanza alla squadra contiamo sul popolo nerazzurro che potrà assistere al big match davanti allo schermo», ha concluso il numero uno nerazzurro.