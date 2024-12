Lotito: «Lazio-Inter gratis su DAZN per un calcio più vicino ai tifosi»

Lazio-Inter, in programma lunedì 16 dicembre, è stata scelta da DAZN (clicca qui per abbonarti) come partita da trasmettere gratuitamente.

«DAZN ha solo cinque partite da trasmettere gratis in chiaro e sono contento che abbia scelto la Lazio – ha commentato il presidente biancoceleste, Claudio Lotito –. Trasmettere gratuitamente su DAZN un big match di Serie A così importante, vista anche l’attuale classifica, dimostra la volontà comune di coinvolgere più tifosi possibili e promuovere un calcio ancora più vicino e condiviso».

«Bene, quindi, che si permetta a tanti tifosi laziali di vedere gratis questa partita sui canali ufficiali gestiti dalla piattaforma che detiene i diritti. Lunedi sera sarà una grande festa per il calcio sia allo stadio per chi potrà venire e sia a casa grazie a questa iniziativa», ha concluso il patron della Lazio.