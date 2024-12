Pier Silvio Berlusconi: «Vogliamo trovare qualcuno che faccia crescere il Monza»

«La nostra volontà è quella di trovare qualcuno che voglia far crescere il Monza come noi vorremmo». Così Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano quale fosse la volontà della famiglia Berlusconi nei confronti del club, nel corso di un incontro con la stampa negli studi Mediaset a Cologno Monzese.

«Noi facciamo un altro mestiere e il calcio è ormai un mondo folle. Per il resto, non ho molto altro da aggiungere», ha proseguito il figlio di Silvio Berlusconi. Parlando ancora di calcio, sui diritti tv per la trasmissione delle partite della Coppa Italia, «premesso che siamo all’inizio del rinnovo, a noi interessa tutto il calcio di livello, tutto, dipende ovviamente dal prezzo».

«Se i valori d’acquisto dei diritti sono qualcosa che ci fa rimanere nelle giuste logiche di un broadcaster commerciale assolutamente sì. Se i prezzi dovessero uscire da logiche con un senso commerciale, la risposta è no. A noi interessa tutto il calcio di livello», ha proseguito nel corso di un incontro con la stampa negli studi televisivi di Cologno Monzese. Mediaset si è assicurata i diritti della Coppa Italia per le prossime stagioni, fino al 2027.

Della Coppa Italia «siamo molto contenti anche perché siamo ancora nelle fasi iniziali. A livello commerciale ha una grandissima resa. Ci permette di fare un gioco di squadra perfetto: pubblico maschile su Italia 1, pubblico femminile su Canale 5. È come se vendessimo due volte al prezzo di una», ha concluso Berlusconi.