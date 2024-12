Lazio, ci siamo: il progetto per il Flaminio arriva venerdì al Comune di Roma

È fissato per venerdì l’appuntamento al Campidoglio, con il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore Alessandro Onorato presenti, in cui Claudio Lotito presenterà il progetto completo per far diventare lo stadio Flaminio la nuova casa della Lazio.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, il piano di Lotito, che con la sua presentazione ufficiale darà il via al lungo iter burocratico, prevede la riqualificazione dell’intero quadrante dove sorge lo stadio Flaminio e una capienza che potrebbe essere accresciuta di almeno 15mila posti, sempre nel pieno rispetto del progetto originale architettato dall’ingegner Pier Luigi Nervi.

Il proposito del patron biancoceleste, che si è affidato a diversi esperti di aree differenti per mettere a punto un progetto completo, è quello di trasformare l’intero quartiere in un polo attrattivo da vivere ogni giorno della settimana, e non solo in occasione degli eventi sportivi. Dall’altra la giunta comunale guidata da Gualtieri vuole togliere dalle spalle dei contribuenti romani le ingenti spese per il mantenimento di un impianto ormai abbandonato da diversi decenni, andando anche a riqualificare un quartiere tutt’altro che periferico della Capitale.

Occhi e orecchie, quindi, puntati sul Campidoglio per venerdì mattina quando ci sarà, di fatto, il secondo incontro ufficiale fra Lotito e Gualtieri sul tema Flaminio con il patron biancoceleste che illustrerà il rendering del progetto di ristrutturazione per trasformare uno stadio abbandonato nella nuova casa della Lazio.