Coppa Intercontinentale, dove vedere il torneo FIFA tv streaming

Dopo aver sollevato ufficialmente il sipario sul nuovo Mondiale per Club, nei prossimi giorni del mese di dicembre continuerà la Coppa Intercontinentale, che non è altro che la versione originale del torneo che è andato in scena negli scorsi anni.

La competizione – che fino allo scorso anno era nota come Mondiale per Club – continuerà ad avere una cadenza annuale, anche quando come quest’anno si giocherà il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, che invece sarà disputato una volta ogni quattro anni. Un torneo che mantiene quindi il suo slot iniziale, ma che da quest’anno cambierà il proprio format.

L’edizione 2024, che comprende cinque partite, è iniziata il 22 settembre e si concluderà il 18 dicembre 2024. Le prime due partite si sono svolte nei paesi delle squadre ospitanti, mentre le restanti si giocheranno in Qatar. Dal 2024 in avanti, per la prima volta, più di una squadra per edizione avrà la possibilità di giocare in una competizione FIFA in casa, con il club meglio classificato tra i due coinvolti in ciascuna delle prime due partite che ospiterà l’incontro. Ciò significa che più persone potranno vedere la propria squadra in azione in una partita FIFA dal vivo come mai prima d’ora.

Dove vedere Coppa Intercontinentale tv streaming – Le squadre qualificate

Sono in totale sei le formazioni che prendono parte alla Coppa Intercontinentale 2024:

Al Ain – vincitore AFC Champions League

– vincitore AFC Champions League Auckland City – vincitore OFC Champions League

– vincitore OFC Champions League Al Ahly – vincitore CAF Champions League

– vincitore CAF Champions League Pachuca – vincitore Concacaf Champions

– vincitore Concacaf Champions Botafogo – vincitore Copa Libertadores

– vincitore Copa Libertadores Real Madrid – vincitore Champions League

Dove vedere Coppa Intercontinentale tv streaming – Il calendario delle partite

Di seguito il calendario delle gare dell’edizione 2024:

Al Ain vs Auckland City 6-2

vs Auckland City 6-2 Al Ahly vs Al Ain 3-0

vs Al Ain 3-0 Botafogo vs Pachuca, 11 dicembre

Al Ahly vs Botafogo/Pachuca, 14 dicembre

FINALE – Real Madrid vs Al Ahly/Botafogo/Pachuca, 18 dicembre

Dove vedere Coppa Intercontinentale tv streaming – Come seguire il torneo FIFA

C’è un solo modo per vedere tutte le partite della Coppa Intercontinentale 2024. Gli appassionati potranno vedere questa edizione solamente tramite la piattaforma streaming della FIFA, FIFA+. L’OTT del massimo organo del calcio mondiale è totalmente gratuita e accessibile tramite la semplice registrazione.