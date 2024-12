Tabellone, ranking e ricavi: perché ogni posto nella classifica Champions è decisivo

La Champions League è giunta alla sua fase più calda per quanto riguarda il girone unico. Una volta concluso il sesto turno – che nelle edizioni precedenti sarebbe stato l’ultimo, mentre con il nuovo format si andrà fino a gennaio –, saranno ufficiali i primi verdetti tra squadre qualificate per i playoff (per gli accessi diretti agli ottavi bisognerà attendere ancora un po’) e formazioni eliminate.

Se nelle edizioni passate l’importanza della classifica del girone era confinata nel raggiungimento degli ottavi di finale e nella cifra incassata per il passaggio del turno, il nuovo format della Champions League allarga i punti di interesse della classifica unica per le società che prendono parte alla competizione. Se ne possono individuare soprattutto tre:

Classifica Champions come funziona – Il tabellone tennistico

Partendo dal tabellone, a differenza delle passate edizioni, la prima fase della Champions League non si limiterà a definire le squadre qualificate, divise tra teste di serie e non teste di serie. Ogni posizione nella classifica unica corrisponderà a una precisa collocazione all’interno del tabellone che stabilirà il percorso delle formazioni fino alla finale.

Le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. Inoltre, si applicherà il seguente sistema di teste di serie:

Per tutti questi motivi, ogni piazzamento finale nella classifica sarà importante. Arrivare nei primi posti dovrebbe garantire (almeno sulla carta) un percorso più agevole fino alla finale rispetto a chi entrerà dal 24° posto, per esempio. Molto dipenderà chiaramente dal piazzamento delle big, considerando che ce ne sono alcune che stanno rendendo decisamente peggio di quanto ci si aspettasse.

Classifica Champions come funziona – Il ranking UEFA

A livello di piazzamento in classifica, non vanno sottovalutati neanche i punti che ogni posizione può garantire in termini di ranking UEFA. Ogni posizionamento garantisce infatti dei punti extra utili alla causa del singolo club (il ranking è utilizzato per stabilire le fasce della Champions in ogni stagione e in parte per la distribuzione dei ricavi) e a quello della propria Federazione. Più in alto si arriva e maggiori sono i punti, partendo da un minimo di 6 per tutte le squadre che vengono eliminate.

Come noto, il ranking stagionale per Paesi è dato dalla somma dei punti conquistati da tutti i club di ogni Paese partecipanti alle coppe europee, diviso per il numero di club stessi. Aggiungere punti in questo caso serve anche per la corsa ai posti extra nella Champions League dell’anno successivo, garantiti alle due Federazioni con il ranking stagionale migliore. E la differenza tra il primo e il venticinquesimo posto è decisamente apprezzabile. Di seguito, ecco quanto vale ogni piazzamento in termini di ranking:

1° posto – 12 punti

2° posto – 11,75 punti

3° posto – 11,5 punti

4° posto – 11,25 punti

5° posto – 11 punti

6° posto – 10,75 punti

7° posto – 10,5 punti

8° posto – 10,25 punti

9° posto – 10 punti

10° posto – 9,75 punti

11° posto – 9,5 punti

12° posto – 9,25 punti

13° posto – 9 punti

14° posto – 8,75 punti

15° posto – 8,5 punti

16° posto – 8,25 punti

17° posto – 8 punti

18° posto – 7,75 punti

19° posto – 7,5 punti

20° posto – 7,25 punti

21° posto – 7 punti

22° posto – 6,75 punti

23° posto – 6,5 punti

24° posto – 6,25 punti

Dal 25° al 36° posto – 6 punti

Classifica Champions come funziona – I premi UEFA

L’ultimo aspetto importante è quello legato ai premi che la UEFA distribuisce per i risultati in Champions League. Con l’introduzione del nuovo format, arrivare in una determinata posizione avrà un valore preciso e predeterminato. Si parte dai 275mila euro circa dell’ultimo posto e, a salire, le posizioni successive sono tutte un multiplo di questa cifra.

Ecco quanto vale ogni singolo piazzamento: