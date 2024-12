Chiliz annuncia Fan Rating: l'app che combina l'analisi sportiva con la tecnologia blockchain

Chiliz, la principale piattaforma blockchain per lo sport e l’intrattenimento, ha annunciato oggi Fan Rating, un’app innovativa che combina l’analisi sportiva con la tecnologia blockchain e che utilizzerà esclusivamente la piattaforma Chiliz Chain.

Fan Rating offre un’esperienza unica e coinvolgente per gli appassionati di calcio, permettendo loro di sfruttare le proprie conoscenze per valutare i giocatori e guadagnare ricompense. L’integrazione introdurrà diverse funzionalità chiave, tra cui un’infrastruttura di smart contract per il coinvolgimento tokenizzato, una maggiore utilità per i Fan Token e un marketplace NFT dove gli utenti potranno acquistare collezionabili digitali utilizzando $CHZ. Inoltre, i possessori di Fan Token avranno accesso esclusivo a meccanismi di valutazione dei giocatori e sistemi di voto.

«Questa integrazione con Fan Rating rappresenta un altro passo importante nella nostra missione di attrarre sviluppatori innovativi sulla Chiliz Chain – ha dichiarato Oleg Derichev, Responsabile dello Sviluppo Commerciale di Chiliz –. Portando il sistema di valutazione innovativo di Fan Rating nel nostro ecosistema, stiamo creando nuove opportunità per i possessori di Fan Token».

«La nostra integrazione con Chiliz Chain segna un momento molto importante per noi – ha affermato il Dott. Amedeo Mangili, Presidente e CEO di Fan Rating Technologies –. Combinando il nostro sistema di valutazione innovativo con l’infrastruttura blockchain di Chiliz, stiamo creando una piattaforma potente in cui i fan possono trasformare le loro conoscenze sportive in ricompense tangibili».

Il lancio dell’integrazione è previsto per il 15 dicembre 2024, con un focus iniziale sul calcio, per poi espandersi ad altri sport. Il brand ambassador scelto è l’ex Lazio e Milan e campione del Mondo con l’Italia nel 2006, Massimo Oddo.