Ufficiale, la FIFA assegna le edizioni 2030 e 2034 dei Mondiali di calcio

La FIFA ha assegnato quest’oggi l’organizzazione dei Mondiali 2030 e 2034. In attesa dell’inizio della rassegna continentale che prenderà il via la prossima estate in USA, Canada e Messico, il massimo organo del calcio mondiale ha decretato i Paesi ospitanti per le prossime due edizioni successive alla prossima. L’assegnazione è arrivata per acclamazione, dal momento in cui per ognuna delle due edizioni era presente una sola candidatura.

Nel 2030 la competizione più importante del mondo del calcio si disputerà in ben sei paesi diversi. Infatti, la competizione sarà organizzata sì fra Spagna, Portogallo e Marocco, ma alcune delle sfide della 24esima edizione si giocheranno anche in Argentina, Uruguay e Paraguay. Una scelta legata alle celebrazioni del 100° anniversario dalla prima edizione che fu giocata in Uruguay e vinta proprio dalla Celeste.

Per i Mondiali 2034, invece, si tornerà all’antico visto che sarà un solo paese a occuparsi dell’organizzazione della rassegna iridata: l’Arabia Saudita. Dopo aver tentato la candidatura per il 2030, poi ritirata lasciando campo libero al trio Spagna-Portogallo-Marocco, ecco che il paese mediorientale sarà grande protagonista della 25esima edizione della rassegna iridata che torna così in Asia dopo quella giocata in Qatar nell’inverno 2022.

E proprio con questo precedente, è ancora in piedi la possibilità che i Mondiali dell’Arabia Saudita si possano giocare nell’inverno del 2034, viste le temperature torride che caratterizzano l’estate del paese del Medio Oriente.