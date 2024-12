La Coppa Intercontinentale entra nel vivo: il nuovo regolamento del torneo

Come funziona la Coppa Intercontinentale? Dopo aver sollevato ufficialmente il sipario sul nuovo Mondiale per Club, nei prossimi giorni del mese di dicembre continuerà la Coppa Intercontinentale, che non è altro che la versione originale del torneo che è andato in scena negli scorsi anni.

La competizione – che fino allo scorso anno era nota come Mondiale per Club – continuerà ad avere una cadenza annuale, anche quando come quest’anno si giocherà il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, che invece sarà disputato una volta ogni quattro anni. Un torneo che mantiene quindi il suo slot iniziale, ma che da quest’anno cambierà il proprio format.

L’edizione 2024, che comprende cinque partite, è iniziata il 22 settembre e si concluderà il 18 dicembre 2024. Le prime due partite si sono svolte nei paesi delle squadre ospitanti, mentre le restanti si giocheranno in Qatar. Dal 2024 in avanti, per la prima volta, più di una squadra per edizione avrà la possibilità di giocare in una competizione FIFA in casa, con il club meglio classificato tra i due coinvolti in ciascuna delle prime due partite che ospiterà l’incontro. Ciò significa che più persone potranno vedere la propria squadra in azione in una partita FIFA dal vivo come mai prima d’ora.

Come funziona la Coppa Intercontinentale? Il percorso delle squadre

Nella prima partita, il Play-Off della FIFA African-Asian-Pacific Cup, l’Al Ain, vincitore della AFC Champions League 2023-2024, ha superato per 6-2 l’Auckland City, vincitore della OFC Champions League 2024, ad Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, lo scorso 22 settembre 2024.

Al Ain che ha poi dovuto fronteggiare l’Al Ahly, vincitore della CAF Champions League 2023-2024, con quest’ultima che si è imposta per 3-0 il 29 ottobre. Ora, la seconda squadra più titolata del mondo dovrà vedersela, il prossimo 14 dicembre, con la vincitrice del quarto di finale fra il Pachuca, vincitore della Concacaf Champions Cup 2024, e il Botafogo che lo scorso 30 novembre ha conquistato la Copa Libertadores. Le due squadre si affronteranno oggi, mercoledì 11 dicembre.

Il 18 dicembre 2024, il Giorno Nazionale del Qatar e il secondo anniversario della finale della Coppa del Mondo FIFA del 2022 tra Argentina e Francia, i campioni della FIFA Challenger Cup affronteranno il Real Madrid, vincitore della UEFA Champions League 2023-2024, nella Coppa Intercontinentale, quinta e ultima partita.

Come funziona la Coppa Intercontinentale? Il calendario completo della competizione

Di seguito, il cammino completo verso la conquista del trofeo: