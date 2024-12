Ufficiale, la NFL giocherà una partita della stagione regolare a Berlino nel 2025

La National Football League giocherà per la prima volta una partita della stagione regolare a Berlino, in Germania, nel 2025. Lo ha annunciato la massima lega di football americano statunitense, sottolineando che la partita si disputerà allo Stadio Olimpico come parte di un impegno pluriennale a organizzare eventi nella metropoli sportiva.

Dal 2022, la NFL ha tenuto con successo partite della stagione regolare a Monaco di Baviera e Francoforte, e la partita di Berlino rappresenterà la quinta partita della stagione regolare NFL in Germania e la prima nella capitale tedesca.

«La Germania ha una ricca tradizione di football americano, e la NFL ha una storia profonda con la città di Berlino. Abbiamo giocato la nostra prima partita di preseason allo Stadio Olimpico 34 anni fa, prima che diventasse la casa dei Berlin Thunder della NFL Europa nei primi anni 2000. Ora, con quasi 20 milioni di fan della NFL in Germania, faremo un ritorno storico nella città giocando per la prima volta una partita di stagione regolare, aprendo il prossimo capitolo della nostra relazione con Berlino», ha dichiarato il Commissario della NFL Roger Goodell.

«Questa partnership a lungo termine con la NFL continuerà a rafforzare Berlino come metropoli sportiva globale e ad entusiasmare i fan allo Stadio Olimpico. La partita NFL Berlino 2025 significherà visibilità mondiale, numerosi ospiti internazionali, un aumento del turismo e un notevole valore economico per tutta la città. Non vediamo l’ora di assistere a una partita incredibile e di proseguire una partnership di successo con la lega, mentre continuiamo a rafforzare la presenza del football americano in tutto lo stato», ha affermato Iris Spranger, Senatrice per l’Interno e lo Sport di Berlino.

La NFL ha già giocato cinque partite dell’American Bowl allo Stadio Olimpico tra il 1990 e il 1994, e lo stadio è stato anche la casa dei Berlin Thunder della NFL Europa dal 2003 al 2007. Lo Stadio Olimpico ha ospitato i Giochi Olimpici Estivi del 1936, i Mondiali FIFA maschili (1974 e 2006), i Mondiali FIFA femminili (2011), sei partite di EURO 2024, inclusa la finale, oltre a campionati mondiali ed europei di atletica. Lo Stadio Olimpico è anche la sede dell’Hertha Berlino.

A partire dal 2025, la NFL potrà programmare fino a otto partite di stagione regolare internazionali gestite direttamente dalla lega ogni stagione. È già stato annunciato un impegno per giocare due partite di stagione regolare a Londra presso il Tottenham Hotspur Stadium e una partita a Madrid presso lo Stadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, per il 2025. Altre partite e location saranno confermate nelle settimane e nei mesi a venire.

Nel corso della sua storia, la NFL ha disputato 55 partite di stagione regolare in tutto il mondo, con città come Londra, Monaco di Baviera, Francoforte, San Paolo, Città del Messico e Toronto che hanno ospitato partite fino ad oggi. La NFL annuncerà le squadre partecipanti, il calendario e le informazioni sui biglietti nei prossimi mesi.