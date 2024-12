Milan, c’è lesione per Pulisic: 2024 finito, il calciatore tornerà a gennaio

La risonanza a cui è stato sottoposto il calciatore del Milan Christian Pulisic questa mattina ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. E’ questo l’esito degli esami successivi all’infortunio dell’americano, uscito durante il match con l’Atalanta. Un nuovo esame verrà effettuato fra una settimana.

Non si tratta di una lesione pesante, ma comunque di lesione parliamo. Come sempre, in questi casi, occorrerà ancora più cautela del consueto perché il polpaccio è una zona molto delicata, a rischio ricadute. Il Milan non si sbilancia in tempistiche – a parte il nuovo controllo tra una settimana –, ma è ragionevole pensare che l’obiettivo sia riavere Pulisic a disposizione per la sfida alla Juve in Supercoppa.

Pulisic tempi di recupero – Quante partite salterà il calciatore

Il match si giocherà il 3 gennaio e questo significa che per Pulisic il 2024 è praticamente concluso. Il giocatore salterà Stella Rossa (mercoledì 11), Genoa (domenica 15), Verona (venerdì 20) e quasi certamente anche la sfida con la Roma di Claudio Ranieri (domenica 29).

Il fantasista rossonero si era infortunato nel primo tempo di Atalanta-Milan in seguito a un intervento ruvido di Pasalic e aveva lasciato il campo al 38′. Adesso per Fonseca si aprono le riflessioni per valutare la forma migliore da dare al suo Milan in assenza di uno dei suoi uomini più importanti.