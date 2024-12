Serie A, fumata grigia anche per il nuovo Ad: due voti per De Siervo

Non solo per il presidente, fumata grigia in Lega Serie A anche nel voto per il nuovo amministratore delegato. In particolare, due voti sono andati per la rielezione dell’attuale ad Luigi De Siervo (ne servivano 14 per la elezione), con 16 schede bianche, una scheda nulla e un voto per l’ex presidente di Lega Maurizio Beretta. Niente da fare anche per le altre cariche all’ordine del giorno: se ne riparlerà quindi in una prossima assemblea.

Così come per il presidente, anche per le altre cariche a partire dall’amministratore delegato pure nella seconda assemblea elettiva il quorum per l’elezione è fissato a quota 14 voti a favore: dalla terza assemblea elettiva, invece, si scenderà a quota 11.

[IN AGGIORNAMENTO]