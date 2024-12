Serie A, fumata grigia per il nuovo presidente: 13 voti per Simonelli

Fumata grigia per il nuovo presidente della Lega Serie A. Nella prima votazione in assemblea infatti il candidato Ezio Simonelli ha ottenuto 13 voti, rispetto ai 14 necessari da statuto come quorum. Sei sono state le schede bianche, con un voto per Mario Draghi.

Alla vigilia, sembravano 15 i club a favore di Simonelli. Tuttavia, nella prima assemblea elettiva, sono stati solo 13 i voti per il commercialista, a un voto dalla possibilità di essere eletto subito (ne servivano infatti 14).

Non ci sarà tuttavia una seconda votazione nella giornata di oggi: il tema dell’elezione del nuovo presidente sarà quindi oggetto di una nuova assemblea, che deve essere tuttavia ancora convocata (si era parlato del 16 dicembre ma è una data che deve essere ancora confermata).

Nella seconda assemblea il quorum tuttavia rimarrà a 14 voti: solo dalla terza assemblea si scenderà a quota 11 voti a favore per eleggere il presidente.