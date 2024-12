La Dea scatta in avanti anche sui media. I social premiano la Lazio

Vola la Lazio anche nella classifica social, l’Atalanta si gode il primato in solitaria. Con la vittoria in casa del Napoli, la Lazio continua a sorprendere in questa Serie A: i biancocelesti sono stati in grado di battere gli uomini di Conte per ben due volte in quattro giorni e anche sui social i tifosi hanno dato atto della grande determinazione di Baroni e dei suoi giocatori, con oltre 16mila menzioni online e il balzo al quinto posto in classifica.

In cima alla classifica social resistono invece Juventus e Milan, nonostante due prestazioni sicuramente non convincenti rispettivamente contro Bologna (pareggio in extremis dei bianconeri) e Atalanta (vincitrice del confronto con i rossoneri per 2-1). Quarta l’Inter, che perde una posizione nonostante la netta vittoria per 3-1 contro il Parma a San Siro.

MediaScore 15esima giornata – Come cambia la classifica social

Osservando la classifica non mancano comunque le variazioni di posizioni. Oltre all’ottimo risultato del Monza, che guadagna cinque posizioni e si classifica quindicesimo, è positiva anche la crescita di Lecce e Parma, rispettivamente decimo (7.400 menzioni) e undicesimo (4.600 menzioni).

MediaScore 15esima giornata – I temi di dibattito

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

I 125 anni di storia del Milan

Grande entusiasmo da parte dei tifosi durante la settimana per i festeggiamenti del 125esimo compleanno della società, che cadrà il prossimo 16 dicembre. Per l’occasione, il Milan scenderà in campo contro il Genoa con una maglia speciale disegnata proprio dai tifosi attraverso un contest online. Attraverso una partnership con Puma, infatti, il Milan ha diffuso nei mesi scorsi una serie di sondaggi per consentire ai fan di dare il proprio contributo al design del nuovo “Anniversary Kit”, che Leao e compagni vestiranno in occasione della prossima gara casalinga contro il Genoa. Proprio sui social migliaia di tifosi hanno commentato le prime immagini del kit, celebrando le caratteristiche delle maglie che ricordano alcuni tratti dell’abbigliamento indossato dai calciatori nei trionfi più iconici della storia rossonera.

I fratelli Esposito protagonisti tra Serie A e Serie B

È stata una domenica sensazionale per i tre fratelli Sebastiano (dell’Empoli), Salvatore e Francesco Pio (entrambi allo Spezia), che nell’arco di pochi minuti hanno segnato nelle rispettive gare di Serie A e B, con un bottino complessivo di cinque reti. La coincidenza ha mandato in visibilio i tifosi sui social, che hanno commentato increduli il trionfo della famiglia Esposito taggando gli account dei tre calciatori. In realtà non si tratta di una prima volta: già a settembre, infatti, il trio era riuscito a timbrare il cartellino del gol nella stessa giornata.