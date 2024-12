Milan e Puma celebrano il 125° anniversario del club: in vendita da oggi le maglie speciali

Il prossimo 16 dicembre il Milan festeggerà il suo 125° anniversario dalla propria fondazione avvenuta nel 1899. Per l’occasione gli uomini di Paulo Fonseca indosseranno, nella sfida di San Siro contro il Genoa che si giocherà il giorno prima, uno speciale kit dedicato alla storia rossonera e scelto nei dettagli dai tifosi in un speciale sondaggio iniziato un anno fa.

E oggi, Puma, sponsor tecnico dei rossoneri da alcune stagioni, e il Milan hanno presentato il kit completo. «Una celebrazione dell’heritage del Milan e un simbolo del suo spirito innovativo, realizzato con il supporto dei suoi tifosi in tutto il mondo, che, attraverso una serie di sondaggi, hanno contribuito a creare un kit che incarna lo stile senza tempo dei rossoneri e lo spirito milanista che il Club ha rappresentato fin dalla sua fondazione nel 1899», si legge nel comunicato pubblicato dal marchio tedesco.

« La 125th Anniversary Capsule Collection comprende l’Authentic Player Jersey, la Goalkeeper Jersey, la Retro Football e una speciale Retro Style Jersey in edizione limitata. In omaggio all’anno di fondazione del Club, saranno disponibili solo 1899 pezzi della Retro Style Jersey, ciascuno con un numero di serie unico e un packaging esclusivo che li renderà veri e propri oggetti da collezione per fan e appassionati».

Il percorso di creazione del design della maglia è iniziato lo scorso dicembre, quando i tifosi del Milan sono stati invitati a dare forma alla legacy del Club scegliendo gli elementi chiave della maglia dell’Anniversary kit. Attraverso la campagna ‘Design our Jersey, Design our Legacy’ e una piattaforma dedicata, i fan hanno avuto modo di fare scelte di design che rimandano ad alcuni dei momenti chiave della storia del Milan:

Le strisce larghe sono apparse per la prima volta sulla maglia rossonera negli anni ’50 e in seguito sono diventate sinonimo delle vittorie internazionali più iconiche del Club, soprattutto dalla fine degli anni ’80 in poi

Il badge presente sul kit rende omaggio al primo emblema ufficiale del Club, risalente alla sua fondazione nel 1899 come Milan Football & Cricket Club. Questo richiamo alla tradizione riflette la visione di Herbert Kilpin che, da inglese, ha portato il suo patrimonio culturale fondando un Club che celebrava sia il calcio che il cricket

Il Diavoletto, simbolo emblematico del Milan negli anni '80, è stampato all'interno della maglia, accompagnato dalla scritta AC Milan 125, per marcare questo importantissimo traguardo nella storia del Club

Anche i possessori di Fan Token del Milan su Socios.com hanno avuto un ruolo importante nella creazione della maglia, votando il dettaglio che sarà stampato sui numeri nel retro della maglia. Questo approccio innovativo, che celebra la centralità dei tifosi nel progetto del Club, ha dato vita a un kit che non solo onora il passato storico dei rossoneri, ma guarda anche con fiducia al suo futuro, celebrando il profondo legame tra il Milan e i suoi tifosi.

Franco Baresi, Vice Presidente Onorario di AC Milan, ha dichiarato: «Questa maglia riflette l’anima del Milan: la sua passione, la sua storia e la visione per il futuro. Sono orgoglioso di rappresentare questo Club da 50 anni, in ruoli diversi, per cui questo traguardo è particolarmente speciale e rappresenta un momento di celebrazione e di unità per l’intera famiglia rossonera. Questo Anniversario è una testimonianza dei valori e dello spirito che rendono straordinario il nostro Club e questo kit è un modo bellissimo per onorare il nostro percorso e celebrare al contempo il legame con i nostri tifosi».

Progettata con la tecnologia dryCELL di PUMA, la maglia Authentic Player Jersey è stata realizzata per mantenere i giocatori freschi e comodi, per garantire prestazioni ai massimi livelli e per incarnare l’essenza del Milanismo. A testimonianza dell’impegno di PUMA per la sostenibilità, la maglia è realizzata con materiali riciclati al 100%, a esclusione di finiture e decorazioni.

La Retro Style Jersey in edizione limitata, realizzata in cotone di altissima qualità, è un cenno nostalgico all’estetica del calcio. Ogni pezzo avrà un numero di serie unico, che lo renderà un emblema esclusivo della legacy senza tempo di AC Milan. Completa la collezione la Retro Football, una rivisitazione in chiave moderna del design calcistico vintage di AC Milan.

Per omaggiare lo stile vintage dell’Anniversary kit, sia la Prima Squadra maschile che quella femminile indosseranno maglie con i soli numeri sul retro. Inoltre, la maglia sarà disponibile esclusivamente nella versione a maniche lunghe, comprese quelle indossate dai giocatori in campo, e non presenterà alcun logo di sponsor, a parte il logo PUMA sulla spalla sinistra, esaltando ulteriormente il suo appeal retro. Il kit è stato ufficialmente svelato ieri sera durante un evento tenutosi nel Flagship Store del Milan in via Dante, nel cuore di Milano. All’evento hanno partecipato una delegazione di leggende AC Milan, VIP e media, che hanno avuto modo di avere un’esclusiva preview della maglia.

Il 125th Anniversary kit farà il suo debutto in campo per la primissima volta il giorno 8 dicembre, quando la Prima Squadra femminile lo indosserà nel derby contro l’Inter alla PUMA House of Football. La Prima Squadra maschile indosserà poi il kit nella partita di San Siro contro il Genoa del 15 dicembre, che rappresenterà il culmine delle celebrazioni del Club per il traguardo dei 125 anni.

Per celebrare il lancio dell’Anniversary kit e condividere il momento con i tifosi rossoneri nel mondo, AC Milan e PUMA hanno organizzato due eventi dedicati ai tifosi presso i PUMA Flagship Store di Dubai, negli Emirati Arabi, e di Shanghai, in Cina. In linea con lo spirito internazionale del Club, la leggenda Roberto Donadoni incontrerà i tifosi a Dubai l’8 dicembre, mentre il Vice Presidente Onorario Franco Baresi saluterà i sostenitori a Shanghai l’11 dicembre.

Il 125th Anniversary kit è disponibile, a partire da oggi, in tutti gli store ufficiali AC Milan, sia fisici che online, sul sito di PUMA, e presso selezionati retailer in tutto il mondo.