Quello di mercoledì 11 dicembre è probabilmente uno dei match più attesi di questa prima fase di UEFA Champions League: Juventus-Manchester City. Una gara che promette spettacolo con i campioni inglesi guidati da Pep Guardiola che faranno visita ai bianconeri con un obiettivo ben chiaro: risalire la classifica. Partita determinante per la squadra di Thiago Motta che in caso di risultato positivo tornerebbe in lotta per un posto nelle prime otto. Il match sarà trasmesso mercoledì 11 dicembre in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00.

Partita Champions Amazon – Ospiti e telecronisti

In diretta dall’Allianz Stadium ci saranno Giulia Mizzoni, Fernando Llorente, Claudio Marchisio e Luca Toni. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

A seguire, ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15 ci saranno Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocati martedì 10 e mercoledì 11 saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 11.

Partita Champions Amazon – Le funzionalità di Prime

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.