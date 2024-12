Lazio, niente tifosi ad Amsterdam: Lotito chiede il rimborso per un milione di euro

Come ormai noto da alcuni giorni, nella trasferta di Europa League contro l’Ajax la Lazio di Marco Baroni non potrà contare sul supporto dei propri tifosi dopo il provvedimento della città di Amsterdam di vietare l’ingresso in città ai supporters biancocelesti.

Come riporta Il Corriere dello Sport, per i tifosi che avevano già acquistato il biglietto è previsto, come comunicato dalla prima cittadina della capitale olandese, il rimborso totale. Ma negli ultimi giorni, il presidente della Lazio Claudio Lotito, che ha coinvolto anche la UEFA in questa vicenda, si sta battendo anche per chi aveva già prenotato volo e hotel in vista della partita in programma giovedì 19 dicembre.

Proprio per questo il patron e presidente biancoceleste ha chiesto una cifra complessiva, oltre a quella del biglietto garantita da Amsterdam, di un milione di euro. Facendo i conti, dividendo la cifra per i 2.600 tifosi che avevano già acquistando un tagliando per la sfida, si parla di un rimborso pari a circa 384 euro a testa che serviranno per rientrare, almeno parzialmente, dalle spese sostenute per una partita che non si potrà andare a vedere.

Intanto, in attesa che questo resoconto venga inviata ad Amsterdam, proseguono i contatti tra la Lazio e la UEFA, ma anche quelli fra i governi dei due paesi che vogliono evitare di far nascere un caso diplomatico per una decisione unilaterale.