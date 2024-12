Cagliari, Giulini: «L'Unipol Domus non ci basta. Serve uno stadio innovativo»

Avere uno stadio all’altezza degli standard europei non è solo una priorità delle società che in Europa ci competono da anni, ma anche di quelle società che militano in Serie A e lottano per rimanerci, andando a competere anche con proprietà straniere che hanno a disposizione più mezzi economici.

Un esempio di questa necessità è il Cagliari. Il club sardo gioca da anni all’Unipol Domus, che nelle intenzioni di Comune e società doveva essere uno stadio temporaneo in vista della ristrutturazione completa del Sant’Elia, impianto che nel 2017 è stato abbandonato dalla società rossoblù in vista dei lavori di ristrutturazione che però non sono ancora stati terminati, e anzi sono fermi da anni.

Proprio di questa situazione ha parlato il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini dal palco della Giornata dello Sport a Paulilatino: «L’Unipol Domus ci piace ma non basta. Speriamo che Cagliari abbia presto un impianto con connotati di innovazione, identità, sostenibilità. Abbiamo presentato un progetto ormai cinque anni fa, che rischia di essere già vecchio».