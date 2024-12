Crescono i miliardari in Italia: sono 62 e valgono 200 miliardi

Il numero di miliardari in Italia continua a crescere, ma soprattutto il loro patrimonio aumenta sempre più velocemente. A riportarlo sono i dati del rapporto Ubs sui super-ricchi presenti nel nostro Paese.

In un solo anno, il numero di italiano con un patrimonio superiore a 1 miliardo di dollari (al cambio attuale, 945 milioni di euro) è salito di 6 unità, passando da 56 a 62, pari a un incremento di circa il 10%. Nello stesso arco di tempo però il loro patrimonio è salito da 153,3 a 188,8 miliardi di euro, con una crescita del 23,1%, fra le più alte in Europa (in Germania e nel Regno Unito, ad esempio è stata del 10%).

Ma il dato più impressionante è la quantità di valore che questi miliardari hanno accumulato rispetto alla ricchezza nazionale: su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti, in pratica in Italia c’è un miliardario ogni milione di persone, ma con 200 miliardi di ricchezza.

Il loro patrimonio complessivo è pari all‘8,4% del PIL (che per il 2024 il Fondo Monetario Internazionale stima in 2.181 miliardi di euro). Va detto che tale concentrazione non è un unicum: i 46 miliardari francesi, 16 in meno rispetto all’Italia, hanno però una ricchezza quasi tre volte maggiore, pari a 544,8 miliardi di euro ovvero il 18% del PIL di Parigi. Gran parte del “merito” va ovviamente a Bernard Arnault, fondatore e proprietario del colosso LVMH.