Da meteora a pilastro: De Ketelaere affronta così il suo passato

Venerdì sera c’è Atalanta-Milan , sfida in vetta alla classifica di Serie A che dirà molto sulle prospettive delle due squadre. Quale occasione migliore per il giocatore belga di dimostrare alla sua ex società di aver sbagliato a non puntare più su di lui?

Il classe 2001 è passato da vedere poco il campo a fare vere e proprie magie proprio su quel terreno di gioco che, negli ultimi mesi con Pioli , difficilmente calcava per più di 15-20 minuti a partita, anche a causa di un “rumoreggiare” costante dei tifosi rossoneri. L’Atalanta e il suo allenatore Gasperini lo hanno rigenerato, portandolo ad alzare il suo primo trofeo continentale, quell’ Europa League che rimarrà nella storia di Bergamo e non solo.

Il giocatore belga ha svoltato la propria carriera con l’arrivo a Bergamo , rilanciandosi completamente dopo una stagione molto negativa in rossonero. Troppe aspettative su di lui, provocate anche da una valutazione complessiva di 35 milioni di euro , che hanno causato lo scivolamento di CDK dalla titolare a riserva. L’unica soluzione non poteva che essere la cessione, prima in prestito e poi a titolo definitivo.

FX De Ketelaere: l’evoluzione tecnico-tattica del belga

Eppure, non si tratta di una prima volta per CDK contro il “suo” Milan. L’anno scorso sono stati tre gli incontri tra rossoneri e nerazzurri ma il belga non ha mai inciso. Quest’anno, però, la musica sembra cambiata, con il tridente composto da Lookman-Retegui-De Ketelaere che si è dimostrato tra i migliori in Serie A.

DEK17 arriva al match del Gewiss Stadium dopo una prestazione contro la Roma al di sotto delle proprie possibilità. Qualche giorno prima, però, la “goleada” in Champions League contro lo Young Boys lo ha visto iscriversi al tabellino per due volte e regalare tre assist ai compagni.

