L’Inter torna a giocare di venerdì: ecco perché l’anticipo col Parma

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver visto il rinvio della sfida di Firenze per il malore che ha colpito Edoardo Bove, torna in campo quest’oggi, venerdì 6 dicembre alle ore 18.30, a San Siro contro il Parma, reduce dalla vittoria interna contro la Lazio.

Un orario insolito per i nerazzurri, che giocheranno di venerdì per la seconda volta in stagione (dopo Inter-Atalanta dello scorso 30 agosto), aprendo così la 15esima giornata di Serie A con una classifica che vede i nerazzurri al terzo posto con 28 punti, ma con una gara da recuperare, mentre il Parma di Fabio Pecchia è risalito alla 11esima posizione.

Ma perché Inter-Parma è stata fissata per venerdì alle 18.30? In primis va considerato che Atalanta-Milan giocano allo stesso giorno ed è stata scelta da Sky come una delle tre gare da trasmettere in co-esclusiva. Deciso questo ecco lo slot del venerdì sera alle 20.45. Le due squadre saranno impegnate in Champions League la prossima settimana, con i bergamaschi che dovranno il Real Madrid in casa martedì sera, mentre i rossoneri di Fonseca la Stella Rossa a San Siro, ma di mercoledì.

Lo stesso impegno aspetta Lautaro Martinez e compagni, che a loro volta sono attesi dalla trasferta di Leverkusen in programma martedì 10 dicembre alle 21.00. E quindi la scelta di venerdì è dettata dalla possibilità di concedere quattro giorni prima di giocare in Germania in una settimana in cui, l’Inter non ha avuto impegni infrasettimanali, giocando gli ottavi di finale di Coppa Italia giovedì 19 dicembre contro l’Udinese.