Mourinho contro Guardiola: «Io ho vinto la Premier in maniera legale»

Scambio di battute a distanza tra José Mourinho e Pep Guardiola a seguito di un gesto del tecnico catalano rivolto ai tifosi del Liverpool ad Anfield. Guardiola aveva infatti mostrato il «sei» con le dita per indicare le Premier League conquistate con il Manchester City, in risposta ai cori di scherno dei supporter avversari. Paragonato a Mourinho, che ai tempi del Chelsea fece un gesto analogo, Guardiola in conferenza stampa aveva precisato: «Io ne ho vinte 6 di Premier, lui solo 3».

Non si è fatta attendere la replica dello Special One, oggi allenatore del Fenerbahce: «Guardiola ha detto che lui ha vinto 6 volte il campionato inglese e io 3? Almeno io ho vinto in maniera leale e pulita». Mourinho ha poi aggiunto: «Preferisco perdere e fare i complimenti all’avversario perché è stato migliore piuttosto che vincere affrontando 150 cause legali». Il riferimento è ai 115 capi d’accusa relativi a presunte violazioni delle norme finanziarie che il Manchester City sta affrontando.