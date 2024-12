DAZN punta anche sui format live social e lancia Step On Football

Il lunedì sera del calcio italiano si arricchisce di un nuovo show live sui social che promette di affrontare e raccontare, in modo diretto, i temi calcistici più caldi della giornata di Serie A Enilive appena conclusa: Step on Football.

Ideato da DAZN, Step on Football si accenderà a partire da lunedì 9 dicembre alle 23:00, sui canali YouTube, TikTok, Facebook di DAZN e anche in app, per dare spazio ad analisi, pronostici e aneddoti della giornata di Serie A Enilive appena conclusa con uno stile diretto e irriverente ma anche analitico e competente grazie alla grande esperienza di Marco Parolo e Valon Behrami che hanno vissuto in prima persona le emozioni e le azioni del massimo campionato italiano, prima in campo e oggi in telecronaca per DAZN.

I due conduttori insieme al co-host Michele Danese, content creator calcistico, regaleranno a tutti gli appassionati una postpartita dinamico e interattivo dalla forte impronta social, portando il pubblico di tifosi a diventare protagonista e non più semplice spettatore. Sfruttando la competenza di tutti e tre i protagonisti dello show, le tematiche del programma verranno analizzate con dati statistici e immagini di gioco, così da offrire agli appassionati una visione a 360° sul calcio.

DAZN con Step on Football consolida l’approccio strategico multipiattaforma intrapreso ormai da tempo per coinvolgere sempre di più il pubblico di tifosi, soprattutto quello dei più giovani, che vive la propria passione attraverso i social. Il consumo dei contenuti dedicati allo sport sui social è un fenomeno in crescita come rileva l’analisi di Deloitte nel report Football Fan Experience 2024.

Oggi, sebbene le partite in streaming e TV restino il canale preferito dai tifosi per seguire le partite di calcio, le nuove generazioni, in particolare quelli tra i 15 e i 34 anni, desiderano sempre più una comunicazione attraverso i nuovi media come i social media, cercando esperienze più dinamiche e interattive. Una tendenza che è aumentata in modo significativo negli ultimi tre anni, come analizza anche una ricerca di Capgemini[1]: ben il 64% (+20pp) degli appassionati, infatti, fruisce di contenuti dedicati al mondo dello sport attraverso le piattaforme social.

Diviso a blocchi dedicati alle squadre e alle partite, il nuovo social format di DAZN trasporterà gli appassionati attraverso i tanti argomenti che “scaldano” le giornate di Serie A Enilive. Diverse anche le rubriche, come Unpopular opinion, che ogni lunedì mattina, dal profilo Instagram di DAZN, coinvolgerà la community di tifosi con una unpopular opinion sul mondo del calcio: le più impopolari diverranno argomento di discussione tra Parolo, Behrami e Danese durante lo show live.

All’interno di Step on Football, infatti, il pubblico sarà parte integrante dello show: “Chiacchierare di calcio, portare analisi tattiche, avere punti di vista differenti tra me e Valon, e poi anche tanta interazione con tutti i tifosi. Siamo pronti a rispondere a qualsiasi curiosità e spunto su quello che è successo nel weekend. Tutto questo è Step on Football”, commenta Marco Parolo, talent di DAZN e host di Step on Football.

Valon Behrami, talent di DAZN e host di Step in Football aggiunge: “Siamo pronti ad alzare il sipario di Step on Football per tenere compagnia e coinvolgere tutti gli appassionati di calcio affamati di curiosità, analisi e opinioni forti. C’è spazio per tutti i punti di vista, tanta interazione, ma soprattutto tanta passione per il calcio.”