DAZN, un mese gratis con la Carta Nazionale Giovani: tutti i dettagli e come attivare l'offerta

Il Natale si avvicina e, come da tradizione, è iniziato il calendario dell’Avvento. DAZN (clicca qui per abbonarti), grazie alla collaborazione con Carta Giovani Nazionale, quest’anno aderisce all’iniziativa de Il Calendario dell’Avvento di Carta Giovani Nazionale che offre diverse promozioni per gli iscritti al servizio in vista delle feste natalizie.

A partire da oggi e fino al 24 dicembre 2024, la piattaforma leader nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo propone il primo mese di abbonamento a DAZN Standard, del valore di 44,99 euro, a tutti gli appassionati di sport tra i 18 e i 35 anni iscritti a Carta Giovani Nazionale che sotto le feste vogliono vivere le emozioni del grande sport italiano e internazionale.

Che si tratti della passione per il calcio con la Serie A Enilive, la Serie BKT, la Serie A Femminile eBay, la UEFA Women’s Champions League e LALIGA EA SPORTS, per il basket con la Serie A Unipol, l’Eurolega, l’EuroCup e la Basketball Champions League, per il grande volley con i match della massima serie italiana maschile e femminile, i Mondiali per Club, la Volleyball Nations League, il Mondiale e la CEV Champions League, ma anche per la boxe, l’UFC, l’NFL e molti altri sport e competizioni, i giovani tifosi potranno vivere tutte le emozioni dei grandi appuntamenti sportivi, italiani e internazionali, a portata di clic, live e on-demand su DAZN.

DAZN offerta Carta Nazionale Giovani – Come accedere alla promozione

Disponibile online e su tutto il territorio nazionale, la Carta Giovani Nazionale può essere attivata direttamente sull’app IO. Una volta attivata, basterà cercare l’offerta di DAZN – contrassegnata con l’icona dell’albero di Natale – valida da oggi fino al 24 dicembre 2024. Per usufruire dell’omaggio, basterà richiedere il codice promozionale nella sezione dedicata e attivarlo sul sito di DAZN entro il 28 febbraio 2025. L’offerta è riservata ai giovani tra i 18 e i 35 anni iscritti a Carta Giovani Nazionale che sono nuovi utenti DAZN o che hanno avuto un abbonamento DAZN in passato ma attualmente non lo hanno più attivo.