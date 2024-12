Banca Ifis: L'industria sportiva italiana vale 120 miliardi di euro

Osservatorio Sport System Banca Ifis: crescono imprese e occupati

La crescita dei ricavi ha avuto ricadute positive a livello occupazionale, come confermato dall’aumento della forza lavoro del sistema: gli impiegati del settore sono saliti di oltre 2mila unità, passando dai 405mila del 2022 ai 407mila del 2023. L’aumento occupazionale è andato di pari passo con l’aumento del numero delle società sportive, che sono cresciute del +16, in linea con la crescita della popolazione attiva italiana che fa sport (38,2 milioni di persone a fine 2023 contro i 37,1 di fine 2022).

Questa spinta sistemica fa crescere infine anche il moltiplicatore degli investimenti nello Sport System: questo mostra un sensibile aumento da 20,6x a 23,5x, evidenziando il ruolo crescente del comparto come strumento di creazione di valore per l’economia e la società.

In particolare, nel 2023 il moltiplicatore degli investimenti ha evidenziato che a 1 milione di euro di investimenti pubblici sono corrisposti 8 milioni di euro di investimenti privati e quasi 24 milioni di euro di ricavi (erano 21 milioni di euro nel 2022).

Lo sport giovanile come moltiplicatore di valore

La presentazione della terza edizione dell’Osservatorio, è stata anche l’occasione per rinnovare l’impegno di Banca Ifis a favore dello sport giovanile, attraverso borse di studio erogate ai giovani atleti medagliati juniores del CONI. Un impegno che ha preso il via nel 2021 e che si rinnova ogni anno con soddisfazioni crescenti: il sostegno economico allo sport giovanile italiano produce un impatto sociale quattro volte superiore rispetto all’investimento erogato.

«Siamo consapevoli dell’importanza dello sport system italiano per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. Per questo, Banca Ifis è da sempre vicina al mondo dello sport, sia con i suoi prodotti e servizi finanziari sia con iniziative sociali rivolte, in particolare, ai giovani – ha affermato Ernesto Furstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis -. L’impatto di queste iniziative è rilevante come dimostra il modello di misurazione dell’impatto sociale che abbiamo presentato oggi insieme al CONI, con il quale siamo felici di proseguire questo percorso a sostegno dello sport giovanile italiano, in una logica di collaborazione pubblico-privato che contraddistingue la nostra Banca. Con questo spirito, oltre a rinnovare il nostro impegno con le borse di studio, abbiamo voluto realizzare una campagna di comunicazione a livello nazionale per sensibilizzare l’importanza di sostenere l’intero settore dello sport e i giovani atleti»

Per il quarto anno consecutivo l’istituto presieduto da Ernesto Fustenberg Fassio consegna al CONI il proprio contributo economico, con un assegno da 160mila euro che sarà distribuito in maniera uguale a tutti i medagliati azzurri juniores del 2024 (borse di studio erogate da Banca Ifis, in accordo con il CONI).

«Quest’iniziativa tra Banca Ifis e CONI sta diventando una bellissima tradizione. L’idea è nata da una volontà reciproca di attuare qualcosa di concreto, visibile e comunicativo nei confronti del nostro mondo – ha dichiarato il presidente del CONI, Giovanni Malagò –. Mai scelta fu più felice perché è stata innovativa e nel corso degli anni è stata sempre confermata. Banca Ifis ha avuto un ruolo prima importante e poi predominante all’interno dello sport system. Mi auguro che questo sodalizio permanga per il resto delle vite dei due enti perché si tratta di una cosa bella e questo lo sanno bene anche le ragazze ed i ragazzi. Ringrazio Banca Ifis sia a nome del CONI sia a livello personale per un qualcosa di molto ben pensato e riuscito».

Il contributo complessivo, dal 2021 a oggi, arriva a 640mila euro. Inoltre, Banca Ifis ha presentato una nuova campagna pubblicitaria dedicata alla promozione dello sport giovanile che sarà on air dal 15 dicembre.

La misurazione d’impatto delle borse di studio CONI

Fin dal 2021, Banca Ifis si è affiancata al CONI per sostenere il movimento sportivo giovanile italiano con borse di studio che premiano i medagliati juniores di ogni anno. A questo progetto, la Banca ha applicato il proprio modello di misurazione dell’impatto sociale per quantificare, attraverso criteri oggettivi, il valore sociale generato dalle borse di studio sulla vita dei giovani atleti e sulle comunità in cui vivono.

In particolare, l’analisi di Banca Ifis ha rilevato che i 160mil euro erogati in favore dei 116 azzurri medagliati juniores del 2023 hanno avuto un moltiplicatore d’impatto pari a 4,1.

Tradotto in termini pratici, le borse di studio 2023 di Banca Ifis hanno generato un impatto sociale pari a 656mila euro. Si tratta di un risultato in forte crescita rispetto a quello registrato dalle borse di studio assegnate ai medagliati juniores del 2022, che avevano generato un moltiplicatore d’impatto pari a 3,3.

La continuità nel tempo del sostegno ha inoltre prodotto un aumento del livello di apprezzamento da parte dei giovani atleti verso le borse di studio erogate da Banca Ifis.

In particolare, l’analisi della misurazione d’impatto sociale del progetto ha evidenziato benefici personali certificati dall’aumento dell’autostima (indicata dal 62% degli sportivi beneficiari contro il 50% dell’anno precedente) e una maggiore crescita professionale (passata dal 57% dei beneficiari 2022 al 61% dei beneficiari 2023).

L’impatto positivo non si limita però alla sola sfera personale degli atleti, ma si trasferisce a livello di sistema.

Questo fenomeno è reso possibile dai benefici sulla possibilità di proseguire l’attività sportiva e sulla possibilità di non ridurre l’intensità degli allenamenti, due fattori indicati in media dal 59% degli atleti beneficiari 2023 contro il 53% dell’anno precedente.