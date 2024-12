Cairo: «Io al Torino tra un anno? Non ci scommetterei un euro»

Un Torino senza Urbano Cairo. Ormai una condizione che sembra quasi naturale per quello che è da lunedì scorso il presidente più longevo nella lunghissima storia del club granata.

«Se mi chiedessero di scommettere un euro sulla mia presenza qui anche tra 12 mesi, non lo scommetterei», le parole di Cairo, riporta dall’edizione odierna del La Stampa, in quello che sembra a tutti gli effetti uno sfogo personale di un presidente che si vede a fine corsa in quel club raccolto da una situazione difficile nel 2005. Un tema, quello della possibile cessione, di cui si era parlato anche su Calcio e Finanza.

È poi una convinzione del patron granata che allo stato attuale delle cose per raggiungere la tanto sperata autosostenibilità l’unica strada è quella di avere la giusta intuizione sportiva per far fruttare nel modo migliore quei calciatori che in futuro rappresenteranno un vero e proprio tesoretto. Un po’ come quello fatto dall’Atalanta grazie al lavoro di Gian Piero Gasperini.