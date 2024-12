Supercoppa Italiana, i biglietti per le tre sfide in Arabia Saudita: tutti i dettagli

La Lega Serie A ha ufficializzato i dettagli per la vendita dei biglietti per le gare di Supercoppa italiana che andranno in scena a gennaio a Riyadh, in Arabia Saudita.

«Sela Sport, partner per l’organizzazione dell’evento, si avvarrà della collaborazione dell’Autorità del Turismo Saudita per la vendita dei tagliandi di tutte e tre le partite. I biglietti per i tifosi sono in vendita qui, mentre per poter entrare in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà procedere in autonomia con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata qui», si legge nella nota.

Biglietti Inter Atalanta Supercoppa, prezzi e dettagli

La prima sfida sarà quella tra Inter e Atalanta, in programma giovedì 2 gennaio 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’“Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh. Ai sostenitori dell’Inter sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori dell’Atalanta sarà destinata la curva di destra (settori K e J).

Biglietti Juventus Milan Supercoppa italiana, prezzi e dettagli

La seconda sfida sarà quella tra Juventus e Milan, in programma venerdì 3 gennaio 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’“Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh. Ai sostenitori della Juventus sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori del Milan sarà destinata la curva di destra (settori K e J).

Biglietti finale Supercoppa italiana, prezzi e dettagli

Infine, la finale è in programma lunedì 6 gennaio 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’“Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh. I settori assegnati ai sostenitori verranno resi noti una volta stabilite le squadre che disputeranno la Finale.