Il calcio femminile sbarca a San Siro: prima storica al Meazza per Milan-Inter

Domenica 8 dicembre alle 14.30 per la prima volta nella storia lo stadio di San Siro aprirà le porte al Derby femminile. Si tratterà della prima stracittadina giocata nell’iconico stadio di Milano con protagoniste le due squadre di Serie A. In regalo per tutti gli appassionati di calcio, nel giorno dell’Immacolata, uno spettacolo assicurato dentro e fuori dal campo, con ospiti d’eccezione e personaggi che gravitano anche in altri sport. I biglietti saranno disponibili da venerdì 6 dicembre alle ore 17.00 sul sito Vivaticket, presso i punti vendita Vivaticket, in biglietteria Casa Milan e presso il Flagship Store in Via Dante. Il giorno della gara invece, in aggiunta ai canali già attivi, la vendita sarà attiva anche presso la biglietteria Ovest direttamente allo stadio a partire dalle ore 11.30. Prezzi a partire da €5.

La gara di andata era stata disputata all’Arena Civica ed era terminata con un pareggio: in rete per l’Inter Wullaert e Laurent per le rossonere. Stavolta sarà il Milan a fare gli onori di casa e l’emozione di giocare in quella che viene definita la Scala del Calcio di sicuro contagerà non soltanto le calciatrici, ma tutti coloro che in questi anni hanno promosso con professionalità e dedizione il movimento del calcio femminile.

Elisabet Spina, Head of Women Football di AC Milan ha dichiarato: “Siamo emozionati e orgogliosi perché a distanza di più di quattro anni abbiamo la grande opportunità di rigiocare su un campo che ha ospitato i più grandi eventi calcistici mondiali fornendo ai nostri tifosi un servizio di altissima qualità. In quell’occasione l’avversario era la Juventus e il nostro progetto era agli albori. Grazie al supporto e alla visione di tutto il Club il settore femminile si è evoluto e adesso possiamo parlare di professionismo a tutti gli effetti. L’interesse sta crescendo e il livello tecnico si è alzato notevolmente. La scelta di avere in panchina Suzanne Bakker, unica allenatrice donna in Serie A con un’esperienza nell’Ajax, va nella direzione di un calcio innovativo mirato alla crescita delle giovani”.

Il big match della dodicesima giornata della Serie A Femminile eBay sarà trasmesso da RAI e DAZN e avrà una copertura mediatica totale, a San Siro saranno 11 le telecamere impegnate nella produzione televisiva. Inoltre, in occasione della recente celebrazione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre scorso, tre giocatori di Milan e Inter, appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC, saranno le mascotte che accompagneranno l’ingresso in campo delle calciatrici. L’obiettivo è dare ulteriore risalto al messaggio che Serie A Femminile e DCPS vogliono diffondere: “Il calcio è di tutti”.