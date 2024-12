«Il Mondiale per Club è ufficialmente iniziato con il sorteggio, e voglio augurare a tutti una buona serata e di divertirsi. L’evento sarà incredibile e cercherò di esserci se potrò, mi piacerebbe. Vedremo cosa succederà. Voglio solo dire che siete guidati da un uomo di nome Gianni. Io lo conosco semplicemente come Gianni ed è un vincente». Lo ha detto il Presidente eletto degli Stati Uniti d’America Donald Trump, intervenuto la diretta streaming del sorteggio del Mondiale per Club.

«Gianni è il Presidente e io sono il Presidente e ci conosciamo da molto tempo, e sono così onorato di avere questo tipo di rapporto perché il calcio sta andando alle stelle, come tutti sanno. Sta andando incredibilmente bene. Mio figlio, Barron, è un grande appassionato di calcio. È anche un buon giocatore, non proprio ad alto livello, ma è un ottimo giocatore. Ama il calcio. Questo sport ha davvero conquistato gli Stati Uniti».

«Faccio i miei complimenti a tutti voi. In particolare, vi auguro di divertirvi e voglio esprimere il mio più alto rispetto e stima per Gianni. È un onore essere con voi, e saremo con voi molto presto. Seguiremo con grande interesse anche il Mondiale, che si avvicina rapidamente, e devo dire che io, insieme a Gianni, ho avuto un ruolo importante nel portarlo qui. Sarà qualcosa di fantastico», ha concluso Trump.