Stellantis, obiettivi “irrealistici” e tensioni crescenti dietro la rottura tra il CdA e Tavares

Gli obiettivi considerati irrealistici o distruttivi da alcuni membri del consiglio hanno portato alla caduta improvvisa del CEO di Stellantis, Carlos Tavares, appena un mese dopo aver ricevuto il loro pieno sostegno. Lo riporta l’agenzia Reuters, citando fonti a conoscenza di quanto accaduto all’interno del gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e Peugeot.

Scontento per i suoi obiettivi aggressivi di vendite e riduzione dei costi, oltre che per i rapporti conflittuali con i fornitori, i concessionari e i sindacati del colosso automobilistico, il consiglio ha deciso all’unanimità che Tavares dovesse lasciare, hanno dichiarato le fonti. “Qualcosa si è rotto a novembre” ha spiegato una delle fonti.

L’amministratore delegato aveva suscitato particolare malcontento tra alcuni membri del consiglio a ottobre, durante il salone dell’auto di Parigi, quando aveva pubblicamente accusato la gestione americana dell’azienda per il calo delle vendite e l’aumento delle scorte in quel mercato, secondo una delle fonti. Nonostante ciò, il consiglio aveva continuato a sostenerlo.

A novembre, però, il suo stile diretto e conflittuale ha portato a un rapporto definito “totalmente insostenibile” con il consiglio, che include rappresentanti di azionisti chiave come Exor, la famiglia Peugeot e il governo francese, ha riferito un’altra fonte. Quando i membri del consiglio hanno iniziato a fare domande più dettagliate sulle strategie di Tavares, quest’ultimo avrebbe risposto: “Non interferite con il mio lavoro – non è affar vostro”.

Tale atteggiamento ha irritato ulteriormente il consiglio, che ha continuato a sollevare preoccupazioni. I membri erano particolarmente turbati dalla percezione che il CEO fosse ossessionato da una politica di tagli ai costi estremamente aggressiva, che aveva già causato problemi nella catena di approvvigionamento e tensioni con i concessionari. Questi problemi erano stati ignorati in passato, quando Stellantis registrava margini di profitto elevati.

Questi e altri contrasti stavano però iniziando a generare malessere in tutta l’azienda, con Tavares che si trovava a fronteggiare attriti con concessionari, sindacati, fornitori, governi e, più recentemente, con il consiglio stesso. “Non puoi farti nemico di tutti”, ha osservato una delle fonti.

Le crescenti tensioni hanno spinto il consiglio a rimuovere Tavares senza avere un successore pronto. Questo ha rappresentato una svolta improvvisa rispetto al piano iniziale, che prevedeva una transizione graduale con il ritiro del CEO nel 2026. Il presidente John Elkann, il 10 ottobre, aveva dichiarato che il consiglio era “unanime nel supporto a Carlos Tavares”, nonostante lo stesso giorno fossero stati rimossi sia il CFO che il capo delle operazioni per il Nord America.

Ora Stellantis si trova alla ricerca di un nuovo amministratore delegato, incaricato di affrontare sfide formidabili: gestire un’azienda globale con 14 marchi, inventari eccessivi negli Stati Uniti, una quota di mercato in calo sia in Europa che in Nord America, la crescente concorrenza dei produttori cinesi di veicoli elettrici, nuove e stringenti normative europee sulle emissioni e politiche commerciali e industriali promosse dal presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump.

A settembre, Stellantis aveva lanciato un significativo avvertimento sugli utili, minando la reputazione di Tavares come leader capace di massimizzare i profitti e i dividendi per gli investitori. Concessionari, esperti e clienti hanno sottolineato che l’azienda si è esclusa da parte del mercato con una politica di prezzi troppo elevati sia negli Stati Uniti che in Europa. Le azioni Stellantis hanno perso il 43% del loro valore quest’anno.

Tavares aveva sempre chiarito chi fosse al comando. Ma a novembre il consiglio si è sentito costretto a intervenire, secondo una fonte. “Bisognava fare qualcosa”, ha detto questa fonte. Le prime tensioni con il consiglio sono emerse, secondo una fonte, a causa delle regole dell’Unione Europea che prevedono pesanti sanzioni a meno che i veicoli elettrici non raggiungano il 21% delle vendite di Stellantis entro il 2025, rispetto al 12% registrato quest’anno. Tavares si era opposto a una campagna di lobbying dell’industria automobilistica per modificare tali regole, sostenendo che Stellantis avrebbe lavorato per evitare le multe.

Tuttavia, il consiglio temeva che raggiungere tale obiettivo avrebbe richiesto una drastica riduzione delle vendite di veicoli a combustione interna, definendo il piano del CEO come “irrazionale” e “radicale”. Durante le riunioni di novembre, Tavares aveva proposto ulteriori piani controversi, tra cui tagli ai costi in Europa, già ridotti all’osso, e una politica di gestione della liquidità orientata al 2024, sacrificando i flussi di cassa del 2025. Questo, secondo una fonte, avrebbe potuto esporre Stellantis a nuovi avvertimenti sugli utili in futuro.

Anche i rapporti difficili di Tavares con i principali attori dell’ecosistema Stellantis, tra cui fornitori, concessionari, consumatori e governi, hanno destato preoccupazione. Secondo una fonte, il CEO tendeva a considerare i fornitori sacrificabili nei suoi tagli ai costi, mentre il consiglio temeva che sostituire partner di lungo corso non solo fosse complesso, ma potesse anche compromettere la capacità dell’azienda di produrre automobili. “Non puoi semplicemente dire ‘sei fuori’ a fornitori di lunga data,” ha spiegato una fonte. “Questo mette a rischio la capacità stessa di produrre automobili”.

