DAZN ad un passo dall’accordo con la FIFA per i diritti tv del Mondiale per Club

DAZN è ad un passo da chiudere l’accordo per trasmettere in Italia le partite del nuovo Mondiale per Club, che andrà in scena la prossima estate negli USA per la prima volta con il format rivoluzionato a 32 squadre. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, infatti, la piattaforma di streaming è tra le principali emittenti interessate ad acquisire i diritti tv del torneo, che vedrà protagoniste tra le altre Inter e Juventus per quanto riguarda i club italiani.

La FIFA, dopo aver annunciato diversi accordi di sponsorizzazione (l’ultimo con Bank of America), nelle ultime settimane si è concentrata sulle trattative per quanto riguarda i diritti tv. La strategia della Federazione guidata da Gianni Infantino ha seguito su un doppio binario, tra ipotesi di un accordo globale e quella di diversi accordi regionali.

DAZN è così ad un passo dall’accordo con la FIFA per quanto riguarda l’Italia, con probabile estensione poi dell’accordo a livello globale sugli altri territori. Il primo passo dovrebbe essere intanto la trasmissione in diretta del sorteggio della fase a gironi, previsto per domani a Miami alle 19 ora italiana.

Una volta conclusi gli accordi per quanto riguarda i diritti tv, la FIFA potrà poi definire con maggiore certezza anche quello che sarà il montepremi del torneo. Lo stesso Infantino, tuttavia, ha dichiarato che non saranno usati i fondi della FIFA per finanziare la competizione: i ricavi arriveranno tutti da accordi commerciali e dai diritti tv, oltre agli aspetti legati ad hospitality e stadio.