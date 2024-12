I soci del Barça al voto per l'approvazione dell'accordo record con Nike

Nella giornata odierna, il consiglio di amministrazione del Barcellona ha convocato un’Assemblea Generale Straordinaria, che si terrà online, per il prossimo 21 dicembre.

Come si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club blaugrana, la prima convocazione per l’Assemblea è per le ore 10.30, la seconda per le 13.00. Ed essa prevede un unico punto all’ordine del giorno: la votazione dei soci sul nuovo contratto con Nike.

Un mese fa, Barça e Nike hanno siglato, dopo mesi di trattative, un rinnovo della partnership fino alla stagione 2037/38 quando si celebrerà l’anniversario numero 40 dall’inizio della collaborazione fra i due marchi. Un contratto voluto fortemente dal club catalano che permetterà di mettere a bilancio, complessivamente, 1,7 miliardi di euro.

All’epoca del vecchio contratto, il consiglio di amministrazione dell’ex presidente Bartomeu siglò un accordo fino al 2028 con 85 milioni di fisso e circa 20 milioni di royalties, a cui furono aggiunti successivamente allegati con clausole che aumentavano o riducevano gli importi, incidendo sulle aspettative economiche del club.

Una situazione che negli ultimi due anni ha portato il club catalano a incassare in media 60 milioni di euro a stagione. Dato ritenuto insufficiente da Laporta, dal momento in cui marchi come Puma offrivano 100 milioni annui. Il nuovo contratto con Nike, invece, che potrà portare fino a un massimo di 1,7 miliardi fino al 2038, si compone principalmente di due tranche di pagamento. Nella prima, che va da ora fino al 2028, ai 60 milioni attuali si aggiungeranno circa 48 milioni per un totale di 108 milioni annui.

Successivamente, fino al 2038, si prevede un incremento che varierà tra i 58 e i 60 milioni, oltre ai 60 attuali, per arrivare fino a 120 milioni a stagione. In entrambe le tranche è incluso il bonus per il rinnovo, che ammonta complessivamente a 100 milioni di euro ed è spalmato lungo la durata complessiva dell’intesa.

Grazie a questo, la previsione di bilancio fatta dal club per il 2024/25 vedrà il ritorno dell’utile (intorno ai 5 milioni). Dato in netto miglioramento che il risultato raggiunto nell’esercizio chiuso il 30 giugno 2024 era negativo di 91 milioni.