Ligue 1 verso il rinvio della prima giornata 25/26 per il Mondiale per Club

Una giornata ricca di novità per il Mondiale per Club 2025, fra l’assegnazione dei diritti televisivi mondiali a DAZN e un grande sponsor come Bank of America. Ma intorno alla competizione FIFA, che inizierà il prossimo 15 giugno e terminerà il 13 luglio, iniziano a formarsi più di un dibattito in vista della stagione 2025/26.

Come riporta L’Equipe, la Ligue 1 sta valutando in queste settimane se sia il caso di rinviare in blocco l’inizio del campionato 2025/26 per permettere al Paris Saint-Germain, unica francese partecipante, di poter programmare la stagione e i propri impegni con un minimo di pausa fra un impegno e un altro.

Visto che si tratta solamente di una squadra, inoltre, si sta valutando se non sia più opportuno rinviare solamente la prima partita in Ligue 1 del PSG. La questione sarà comunque affrontata con tutte le valutazioni del caso a inizio 2025. Ma ogni scelta che sarà presa, sia in Francia che negli altri campionati, dovrà tenere conto che nell’estate 2026 si terranno i Mondiali in USA, Messico e Canada.

Per gli altri top campionati europei, il problema degli impegni del Mondiale per Club è forse anche più ingombrante, visto che Bundesliga, Liga, Premier League e Serie A, visto che sono due per torneo le formazioni che presenzieranno alla competizione voluta dalla FIFA di Gianni Infantino. E per le italiane sono due big assolute come Inter e Juventus.

Infine, nelle scorse settimane, il Manchester City aveva inoltrato alla Premier League la richiesta di rinviare le prime due giornata del campionato 2025/26, anche solamente gli impegni della formazione di Guardiola, ricevendo però un no come risposta. Il Chelsea è l’altra squadra inglese a partecipare al Mondiale per Club.