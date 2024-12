Mondiale per Club in chiaro ma non solo: la strategia globale dietro l'accordo DAZN-FIFA

Come anticipato da Calcio e Finanza e successivamente ufficializzato, DAZN ha raggiunto un accordo a livello globale con la FIFA per diventare broadcaster esclusivo del Mondiale per Club 2025, la prima edizione della competizione fortemente voluta da Gianni Infantino. Il torneo vedrà la partecipazione delle 32 migliori squadre al mondo, tra cui le italiane Inter e Juventus. La piattaforma trasmetterà tutte le 63 partite del torneo in più lingue a livello planetario.

Grazie a questa acquisizione, DAZN consolida così il ruolo di punto di riferimento del calcio domestico e non solo. La grande novità – già sperimentata da DAZN per la Serie A e altri contenuti in questa stagione – è che il torneo sarà trasmesso in chiaro e in modalità gratuita non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, con una copertura senza precedenti per un torneo calcistico così prestigioso.

Un altro tassello della strategia di sviluppo del segmento free per DAZN, che ormai è diventato una parte fondamentale dell’offerta della piattaforma di sport in streaming e un fattore chiave per la crescita del suo business. L’obiettivo è infatti quello di raggiungere gli appassionati di sport in tutto il mondo posizionandosi come parte essenziale dell’esperienza di visione dello sport in diretta.

Si tratta inoltre di un altro investimento per DAZN – che indiscrezioni valutano complessivamente intorno al miliardo di dollari –, che amplifica il proprio portafoglio di diritti. Ricordiamo che la competizione prenderà il via il 15 giugno 2025 a Miami (in campo ci sarà l’Inter Miami di Messi per la gara inaugurale) e durerà 29 giorni, con la finalissima che si disputerà il 13 luglio.

L’accordo riguarda non solo l’acquisizione dei diritti esclusivi del Mondiale per Club 2025, ma segna l’inizio di una partnership più ampia con la FIFA che apre le porte ad altre importanti opportunità, come l’integrazione sulla stessa app DAZN di FIFA+ (la OTT dell’organo di governo del calcio mondiale), della library della FIFA, delle repliche complete delle partite e molto altro ancora.