L'IFAB lancia il VAR light: ipotesi test in Serie C

Nell’ultimo meeting annuale dell‘IFAB, l’organo che discute delle possibilità per quanto riguarda il regolamento del gioco del calcio, il Board ha approvato l’ampliamento della sperimentazione del Football Video Support (FVS), che tra le altre cose consente agli allenatori di richiedere un controllo delle decisioni arbitrali.

Il FVS potrebbe essere definito come VAR “low cost”. Insomma il supporto tecnologico per quei campionati che non possono investire risorse importanti verso la tecnologia che è invece adottata dai top-5 campionati europei e anche da qualche seconda serie, come la B italiana.

Il FVS sarà sperimentato durante i Mondiali femminili Under 20 e Under 17. E anche l’Italia potrebbe scelta come nazione per testare il nuovo meccanismo. E proprio in questa ottica, nelle scorse settimane, il presidente della Lega Serie C Matteo Marani aveva pubblicato manifestato questo interesse.

Football Video Support conta un sistema di sole quattro o cinque videocamere in campo. Inoltre, con il FVS, l’allenatore potrà contestare una decisione e l’arbitro si recherà a bordo campo per vedere un replay. Un vero e proprio on field review a chiamata, che inoltre potrebbe essere inserito anche nel sistema VAR. Infine, nel FVS sarà solo l’arbitro a valutare gli episodi, quindi non ci saranno due assistenti video.

Rispetto al VAR, considerate le differenze tecnologiche e di personale, non è possibile avere la certezza di rivedere in maniera accurata e dettagliata tutto l’accaduto. «Siamo all’inizio della sperimentazione e le esperienze sia alla Coppa del Mondo FIFA femminile U20 che U17 saranno analizzate attentamente, ma finora non abbiamo notato nulla di inaspettato – ha dichiarato Pierluigi Collina a ESPN –. Chiarire che FVS non è VAR è fondamentale, in particolare in termini di aspettative. A causa del numero limitato di telecamere, FVS non sarà in grado di mostrare ciò che può mostrare il VAR. Il fuorigioco è un esempio: senza telecamere posizionate correttamente, si può individuare solo un netto fuorigioco. Ciò rende importante anche la decisione in campo».