Coppa Italia, in 1,8 milioni per Milan-Sassuolo in tv: è uno degli ottavi meno visti nelle ultime 10 edizioni

Gli ottavi di Coppa Italia partono con risultati al minimo in termini di ascolti televisivi. La sfida tra Milan e Sassuolo, vinta dai rossoneri con un tennistico 6-1, ha infatti fatto segnare uno dei peggiori risultati guardando agli spettatori televisivi degli ottavi in prima serata nelle ultime dieci edizioni del torneo.

Nel dettaglio, infatti, la gara è stata seguita su Italia 1 da 1.819.000 spettatori con l’8,9% di share, con un risultato leggermente migliore nel primo tempo (2.044.000 spettatori con il 9,4% di share) rispetto alla seconda frazione (1.595.000 spettatori con l’8,4% di share), complice un risultato già segnato nella prima mezz’ora della sfida in cui il Milan ha segnato quattro gol approfittando del larghissimo turnover del Sassuolo. «Dispiace aver abbandonato la coppa e per il risultato, ma non era comunque una nostra priorità», ha commentato il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso nel post-partita.

La sfida è stata solo il quarto programma più visto nella serata di ieri, superata dalla fiction Libera su Rai 1 (3.150.000 spettatori pari al 17,6% di share), da Endless Love su Canale 5 (2.344.000 spettatori con uno share del 12,4%) e dalla terza puntata di Belve su Rai 2 (1.684.000 spettatori pari al 9,9% di share). L’altra sfida in programma ieri, ovverosia Bologna-Monza, è stata seguita su Italia 1 da 813.000 spettatori con il 5% di share.

Tornando a Milan-Sassuolo, si tratta di uno degli ottavi meno seguiti in tv analizzando i dati delle sfide in prima serata nelle ultime dieci edizioni di Coppa Italia, sia in termini di spettatori che per quanto riguarda lo share.

In termini di spettatori, la sfida meno vista è stata Lazio-Cittadella, che nella stagione 2017/18 aveva raccolto in prima serata davanti alla tv 1,24 milioni di spettatori.

Anche per quanto riguarda lo share, per le sfide degli ottavi in prima serata il valore più basso nelle ultime dieci edizioni finora è stato fatto segnare sempre da Lazio-Cittadella della stagione 2017/18 con il 4,7% di share.